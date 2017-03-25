Завтра в Мурманске состоится открытие кинофестиваля «Эхо кинофестиваля»

Его организаторами выступила Мурманская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана».

С 11 по 14 ноября 2016г. в Москве прошел VIII Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Это мероприятие проводится с 2002 года Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива».

За это время 700 фильмов из 55 стран увидело более 20 000 зрителей. В этом году в программу вошли 72 картины из 20 стран для взрослых и детских показов.

«Кино без барьеров» – уникальный для нашей страны фестиваль фильмов, которые не просто затрагивают проблемы или успехи людей с инвалидностью, а показывают реальные истории преодолений барьеров внутри и вокруг нас.

С 26 марта в Мурманске и области будут проходить показы фильмов-призёров кинофестиваля «Кино без барьеров» в различных учреждениях и организациях города. 26 марта в 12.00 в отеле «Азимут», конференц-зал, 2 этаж.

Затем начнется детская программа, а в 15.00 состоятся взрослые показы (12+).