Активный циклон принес в Мурманскую область порывистый ветер и мокрый снег

26 марта активный циклон сместится с Датского пролива на Баренцево море. В Мурманской области ожидается переменная облачность, сильный порывистый ветер и мокрый снег.

Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха ночью -2 -7°, днем от 0 до +5º. Гололедица, утром местами сильная.

26 марта в 2-6 часов на севере Гренландского моря ожидается быстрое обледенение судов. Сохранится до 17-21 часа.

В 5-9 часов на севере побережья Норвегии и юго-западе Баренцева моря ожидается опасное волнение 8,0-8,5 м. Сохранится до 0-3 часов 27 марта, сообщает ФГБУ "Мурманское УГМС".