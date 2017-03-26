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Место встречи ТВ-21: Курс на Барнео-2017

18:0026 марта 2017Просмотров: 90

Очередной выпуск программы «Место встречи ТВ-21» рассказывает об уникальной, высокоширотной, арктической экспедиции  Барнео – 2017.

Что же такое Барнео, какова роль проекта в реализации арктической доктрины России, почему десантирование на Северный полюс сродни полёту в космос, насколько важно России подтверждать своё присутствие в высоких широтах?

Об этом и многом другом журналисту Юрию Ерофееву рассказывают участники экспедиции: Евгений Иванович Бакалов, прославленный парашютист – полярник, Алексей Будницкий, начальник инспекции Департамента авиационных и десантных работ Экспедиционного центра РГО, Владимир Плигин, спасатель Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра Мурманской РПСБ.

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