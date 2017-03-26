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Полиция Мурманска разыскивает несовершеннолетнего Спартака Зайцева

11:0026 марта 2017Просмотров: 311

Полиция разыскивает Зайцева Спартака Денисовича 2001 года рождения.

Он ушел из дома 23 марта 2017 года около 19:00  и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза голубые, нос курносый.

Был одет: куртка зеленого цвета с капюшоном типа «Парка», синие джинсы, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Зайцева Спартака Денисовича, просьба сообщить в полицию по телефонам:

8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску), 40-60-08 (отдел ПДН), 02 либо 8-911-339-89-418-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).

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