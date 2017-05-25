Госдуме предложили обязать инициатора развода платить алименты

Межрегиональное общественное движение «Отцовский комитет» выступило с предложением внести поправку в Семейный кодекс, в соответствии с которым выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка обяжут инициатора развода.

«Введение такой поправки положит конец практике, когда тысячи детей становятся разменной монетой в спорах между их родителями; положит конец произволу нечистоплотных матерей, которые шантажируют отцов разводом, зная, что суды с вероятностью 95% примут их сторону, невзирая ни на какие объективные обстоятельства», — сообщил глава движения Игорь Серебряный.

Данная инициатива направлена на рассмотрение в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а также премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Автор инициативы пояснил, что данная мера должна вступать в силу, если между родителями отсутствует согласие по этому вопросу, сообщает Gazeta.Ru

Также в «Отцовском комитете» предложили лишить инициатора расторжения брака права претендовать на совместное проживание с общими несовершеннолетними детьми, если родители не решат иначе.