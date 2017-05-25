16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Комфортная среда для жизни и отдыха. В Мурманске обсудили проекты федеральной программы по благоустройству

20:0725 мая 2017Просмотров: 247

Где в Мурманске благоустроят дворы и починят дороги? Сегодня в администрации города обсуждали реализацию проекта «Комфортная городская среда». Мурманские градоначальники встретились с депутатом Госдумы и федеральным координатором проекта Александром Васильевым.

Программа «комфортная среда» направлена на создание комфортных дворовых территорий. Причем что необходимо сделать будут решать сами жильцы. На ремонт и благоустройство будут потрачены как федеральные деньги, так и средства города.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Те средства, которые мы сможем потратить на эти проекты, это порядка 80 миллионов рублей, сумма большая, но с другой стороны мы понимаем, что работы очень много. Мы к этой работе готовы, практически все подготовительные работы прошли, сейчас закончатся конкурсные процедуры, и мы выйдем уже на площадки».

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Обязательно будет учитываться общественное мнение, для подачи заявок необходим будет протокол общего собрания собственников жилья, которые согласуют, что именно эти работы в нашем дворе должны быть выполнены».

На 2017 год уже сформирован план, согласно которому в программу благоустройства вошли дворы на улицах Миронова, Бредова, Достоевского и Гагарина. Глава Мурманска Дмитрий Филиппов и депутат Госдумы Александр Васильев посетили один из таких дворов, пообщались с жильцами.

В проект благоустройства входит ремонт проездов, устройство парковочных мест, освещение двора, а также установка скамеек и урн.

В программе комфортной городской среды не только дворовые территории и дороги, но также места общественного посещения, например, как эта площадка у Семеновского озера, план уже составлен. Здесь будет детская, смотровая, спортивная площадки, зона отдыха у камня. Работы уже ведутся, несмотря на капризную погоду.

Северный климат и прохладную погоду отметил и Александр Васильев. Он посетил площадку у мемориала в виде печной трубы.

Александр Васильев, депутат Госдумы, координатор проекта «Комфортная городская среда»: «Короткий сезон строительный. Это очень ответственная работа, которую мы поручили, надо с ней справиться, чтобы люди получили эти объекты до того, как снег начнет падать, чтобы не было вопросов связанных с тем, что асфальт в снег, очень резонансных, которые беспокоят всех граждан. Это как говорится, о том, как мы эффективно используем деньги наших налогоплательщиков».

Программа комфортной городской среды продлится до 2022 года, и все активные горожане могут внести свои пожелания в благоустройство и реконструкцию своих дворовых территорий и проездов, а также общественных мест.

Реклама
Читайте также
Для мурманских выпускников прозвучал «последний звонок»Лучшие мурманские выпускники получили награды от администрации городаЗачем мурманчанам ехать в Крым, а крымчанам – В Мурманскую область?Дорогам Мурманска – «неуд». Общественники измерили глубину ям
Андрей Сысоев встретился с лучшими выпускниками МурманскаВ краеведческом музее откроется интерактивная площадка «Стражи границы. Лето 1941-го»У Росстандарта появился знак-эмблемаКольская АЭС: награждены победители областного конкурса «Энергия Севера»Режим ЧС снят: от котельной «Северная» отступили паводковые водыВ Баренцевом море оборвавшийся трос на траулере покалечил моряка
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс