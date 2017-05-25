Комфортная среда для жизни и отдыха. В Мурманске обсудили проекты федеральной программы по благоустройству

Где в Мурманске благоустроят дворы и починят дороги? Сегодня в администрации города обсуждали реализацию проекта «Комфортная городская среда». Мурманские градоначальники встретились с депутатом Госдумы и федеральным координатором проекта Александром Васильевым.

Программа «комфортная среда» направлена на создание комфортных дворовых территорий. Причем что необходимо сделать будут решать сами жильцы. На ремонт и благоустройство будут потрачены как федеральные деньги, так и средства города.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Те средства, которые мы сможем потратить на эти проекты, это порядка 80 миллионов рублей, сумма большая, но с другой стороны мы понимаем, что работы очень много. Мы к этой работе готовы, практически все подготовительные работы прошли, сейчас закончатся конкурсные процедуры, и мы выйдем уже на площадки».



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Обязательно будет учитываться общественное мнение, для подачи заявок необходим будет протокол общего собрания собственников жилья, которые согласуют, что именно эти работы в нашем дворе должны быть выполнены».



На 2017 год уже сформирован план, согласно которому в программу благоустройства вошли дворы на улицах Миронова, Бредова, Достоевского и Гагарина. Глава Мурманска Дмитрий Филиппов и депутат Госдумы Александр Васильев посетили один из таких дворов, пообщались с жильцами.



В проект благоустройства входит ремонт проездов, устройство парковочных мест, освещение двора, а также установка скамеек и урн.



В программе комфортной городской среды не только дворовые территории и дороги, но также места общественного посещения, например, как эта площадка у Семеновского озера, план уже составлен. Здесь будет детская, смотровая, спортивная площадки, зона отдыха у камня. Работы уже ведутся, несмотря на капризную погоду.



Северный климат и прохладную погоду отметил и Александр Васильев. Он посетил площадку у мемориала в виде печной трубы.



Александр Васильев, депутат Госдумы, координатор проекта «Комфортная городская среда»: «Короткий сезон строительный. Это очень ответственная работа, которую мы поручили, надо с ней справиться, чтобы люди получили эти объекты до того, как снег начнет падать, чтобы не было вопросов связанных с тем, что асфальт в снег, очень резонансных, которые беспокоят всех граждан. Это как говорится, о том, как мы эффективно используем деньги наших налогоплательщиков».



Программа комфортной городской среды продлится до 2022 года, и все активные горожане могут внести свои пожелания в благоустройство и реконструкцию своих дворовых территорий и проездов, а также общественных мест.