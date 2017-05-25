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На руднике «Октябрьский» стартовал капитальный ремонт тракта выдачи горной массы

15:3625 мая 2017Просмотров: 158

На руднике «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля» начался капитальный ремонт северной части скипового ствола №1 (СС-1).

Скиповой ствол рудника предназначен для подъема рудной массы с нижележащих горизонтов, где ведётся отработка рудной залежи. Ствол пройден на глубину 950 метров и имеет выходы на двух горизонтах – на глубинах 906 и 957 метров. Годовая мощность СС-1 по выдаче горной массы составляет 2,5 млн тонн. «Октябрьский» – крупнейший из подземных рудников, добывающих руды цветных металлов в Евразии.

Цель ремонта - повышение стабильности и эффективности работы, замена изношенного оборудования, снижение рисков внеплановых остановок и затрат на техническое обслуживание.

В ходе капремонта комплекса СС-1 «Север» планируется замена и ремонт более 250 тонн оборудования и металлоконструкций на различных горизонтах: подъемных сосудов (скипов), канатов, установки пластинчатого питателя, жесткой армировки ствола, круговых вагоноопрокидывателей, дозирующих устройств, ленточных конвейеров и проч. Предыдущий капитальный ремонт СС-1 проводился в 2005 г.

Завершение капитального ремонта и запуск в эксплуатацию тракта выдачи горной массы планируется к 1 июля 2017 г. Стоимость работ составит более 50 млн руб.


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