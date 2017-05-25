Зачем мурманчанам ехать в Крым, а крымчанам – В Мурманскую область?

Мурманск посетили крымские чиновники и бизнесмены. В Заполярье они прилетели для того, чтобы наладить контакт между нашими регионами и показать жителям Мурманской области, зачем им стоит ехать на отдых в Крым.

Что может предложить мурманчанам полуостров Крым? Песчаный пляж, солнце, курортный отдых... Обо всех возможностях отдыха заполярным чиновникам и пришедшим на встречу мурманчанам рассказали представители крымского турбизнеса. Активнее всего в Крыму сейчас развиваются санатории и экскурсионный туризм.



Лариса Ткаченко, коммерческий директор отеля (Ялта): «Есть богатая история России, которую стоит показать. И не только история России. История крымского ханства не менее интересна. Это восток, он не может не завораживать. История Таврии. Потому что Крым раньше был Таврией. Это стоит посмотреть, хотя бы для того чтобы знать историю!»



Сотрудничество Мурманской области и Крыма будут в будущем только развиваться. Одно из направлений - организация детского отдыха. Другое - организация отдыха оздоровительного. Крымчане делают акцент на своих санаториях, которые работают круглый год.



Олег Костенко, заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Ну, мы надеемся, конечно, как сказал мой коллега, что какой-то обратный поток мы получим. И наша задача не только изучить то, что может предложить Крым, но и, также, представить наш Мурманский регион».



И нам есть, что предложить. В частности, крымских чиновников и бизнесменов заинтересовал горнолыжный туризм.



Игорь Котляр, первый заместитель министра курортов и туризма республики Крым: «Да, мы поехали на различные горнолыжные курорты, но я думаю, у вас мы можем найти более качественные услуги. Единственное, нужно поработать над тем, чтобы в зимний период времени наши туроператоры и ваши туроператоры могли поднимать чартерные рейсы для того, чтобы это происходило».



По словам замминистра курортов Крыма, южанам очень интересны горнолыжные курорты России, потому что снега в Крыму зимой очень мало. И одна из задач - познакомить крымских туроператоров с нашими горнолыжными курортами и наладить транспортное сообщение.