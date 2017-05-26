Губернатор Марина Ковтун провела встречу с начальником Октябрьской железной дороги

Железнодорожники должны обеспечить северянам комфорт и безопасность. Об этом на встрече с начальником Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым говорила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Подобные встречи весной - традиционные. Наступает летний период, начинаются отпуска, детей везут на отдых. Увеличивается число поездов, следующих к южным курортам.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Конечно, нагрузка на железную дорогу будет немалая, и мы хотели бы быть уверенными в комфорте и безопасности, который обеспечивают железнодорожники нашим землякам-северянам».



Еще одна тема - пригородное сообщение. В Мурманской области объемы невелики, но отказывать от них нельзя.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «В этом году, как обычно, мы предусмотрели средства для обеспечения безубыточной работы перевозчика для организации пригородного сообщения».



Руководитель Октябрьской железной дороги отметил рост грузовых перевозок.

Владимир Голоскоков, начальник Октябрьской железной дороги: «Сегодня Мурманская область в общей работе Октябрьской дороги до 30 процентов. Это для нас очень важно, мы внимательно смотрим в эту сторону и если какие-то вопросы возникают, реагируем моментально».



По заверению Владимира Голоскокова, все растущие потребности предприятий Заполярья в грузовых перевозках будут выполнены.