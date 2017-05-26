Молодым дипломы, опытным благодарности. В Мурманске отметили день российского предпринимательства

26 мая российские бизнесмены отмечают свой профессиональный праздник. Мурманские предприниматели решили сделать это в торжественной обстановке на заседании совета по вопросам малого и среднего бизнеса.

На торжественном заседании члены координационного совета, опытные и будущие бизнесмены Мурманска. Они прошли курсы начинающих бизнесменов по городской программе и теперь могут участвовать в конкурсе грантов. Им вручили сертификаты и удостоверения о повышении квалификации.



Юлия Кордо, предприниматель: «Пришла, так как у меня уже есть начальный какой-то салон красоты, хочется развиваться, эти курсы мне помогут в дальнейшем, в развитии салона, организации его».



С праздником мурманских бизнесменов поздравил и глава города Дмитрий Филиппов



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Я и сам из бизнеса, поэтому прекрасно понимаю, как сложно заниматься собственным делом. Сегодня в день российского предпринимательства я искренне поздравляю всех предпринимателей, благодарю за то, что они делают для нашего города».



Дмитрий Филиппов также отметил благодарностью тех предпринимателей, которые постоянно оказывают социальную помощь жителям Мурманска, в частности реализуют в своих магазинах «Городскую карту поддержки».



Игорь Морарь, заместитель председателя совета депутатов Мурманска: «Мы чествуем наших героев, по-другому их назвать нельзя, потому что в наше непростое время они умудряются выживать и давать рабочие места, кормить свои семьи, это налоги в муниципалитет, это развитие страны».



Сегодня у социальной программы «Городская карта поддержки» 35 партнеров. Это предприятия и организации Мурманска. Карту принимают более 170-ти объектов торговли: продуктами, товарами для детей, книжные магазины, аптеки и многие другие. В настоящее время такой социальной поддержкой пользуются более 20 тысяч мурманчан.