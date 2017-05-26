Мурманчане, спасаясь от циклонической депрессии, лепят снеговиков

Сегодня в Мурманске выпал снег. Непогода началась еще ночью, а уже с утра жители Заполярья обнаружили за окном настоящую зиму.

По прогнозам синоптиков, погоду Кольского полуострова определяет многоцентровая циклоническая депрессия. Снег, не успев растаять, лежал повсюду: на машинах, домах, деревьях.

Один из наших читателей, Виталий Титов, не отчаиваясь погоде, решил перед работой слепить снеговика.

Фигурой жизнерадостного снеговика, а главное датой, которая нарисована снизу, фотография удивляет жителей других регионов, а мурманчан, наоборот, приободряет, намекая: «Это - Крайней Север, ребята! У нас и в мае может пойти снег».

Так что жители Кольского полуострова не впадают от холода ни в депрессию, ни в спячку.

Они лепят снеговиков, радуются последнему в этом году снегу (по крайней мере, надеются, что он - последний), фотографируют свои автомобили и выкладывают их в соцсети, чтобы удивить других пользователей.

Фото: Виталий Титов