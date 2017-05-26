Создателям «групп смерти» теперь может грозить до 6 лет заключения

Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за создание так называемых «групп смерти» в интернете. По данным Следственного комитета РФ, в 2016 году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние три года совершили суицид 2205 детей.

«Правоохранители и регионы ждут принятия и скорейшего вступления в силу законопроектов, направленных на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющих уголовную ответственность для организаторов смертельных игр для детей в социальных сетях», - отметила вице-спикер Госдумы, инициатор поправок Ирина Яровая.

Устанавливаются дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение к суицидам. Как пояснил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, «ужесточается уголовная ответственность по действующей статье УК РФ «Доведение до самоубийства». Данное преступление переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких.

Ужесточается уголовная ответственность за доведение до самоубийства или за попытки склонить к суициду путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. За эти действия может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет (сейчас самое строгое наказание за это - лишение свободы на срок до 5 лет).

Вводятся повышенные меры уголовной ответственности за указанные действия, совершенные: в отношении несовершеннолетнего или беременной женщины - тюрьма на срок до восьми лет. Повышенные санкции будут действовать и для группы лиц по предварительному сговору, а также, если преступник публиковал суицидальные призывы в СМИ или в интернете.

Одновременно в УК вводятся новые составы преступления. Так, склонение к совершению самоубийства путем уговоров, обмана при отсутствии признаков доведения до самоубийства предлагается наказывать вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

Содействие совершению самоубийства советами, предоставлением информации на эту тему и т.п. чревато лишением свободы на срок до 3 лет. Сам факт организации деятельности, направленной на побуждение граждан к совершению самоубийства - это уже до 4 лет «отсидки».

«За данные преступления уголовная ответственность предусматривается вне зависимости, совершил ли потерпевший самоубийство, что даст возможность своевременно пресекать и предупреждать возможные трагические последствия. Например, когда опасные сайты или сообщества только созданы», - пояснил Крашенинников.

Под действие поправок попадают и вовлечение детей в «зацепинг» (проезд снаружи транспортных средств), «руфинг» (проникновение на крыши высоких зданий, сооружений), а также в опасные игры по типу "Беги или умри". Однако если организатор преступной деятельности добровольно ее прекратит и будет активно способствовать раскрытию и пресечению преступлений данной категории, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.

Одновременно Госдума приняла закон, который обязывает Роскомнадзор сообщать в МВД об обнаружении в интернете запрещенного контента, связанного со склонением детей к самоубийству, сообщает Российская газета.

Введение уголовной ответственности положит конец склонению детей к суициду через социальные сети и интернет в целом, уверен «эсер» Валерий Гартунг. При этом, подчеркнул депутат, в ограничении интернета в целом нет необходимости.