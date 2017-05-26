Телепрограмма на 29 мая (понедельник)

Программа передач канала ТВ21+

Понедельник, 29 мая 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка встречается с друзьями.

07:21 Познавательная программа (12+)

В мире сказок.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Телегазета (12+)

10:15 Круиз. Художественный фильм (16+)

Франция. 2011 г.

Триллер, драма.

В ролях: Шарлотт де Тюркейм, Лин Рено, Марилу Берри, Антуан Дюлери, Нора Арнезедер, Армель, Стефан Дебак, Жан Бенгиги, Камилла Жапи, Николас Вод.

Четыре женщины отправляются в средиземноморский круиз своей мечты. Среди веселья и праздничного безумия, уроков танго и загадочных встреч, большое путешествие раскроет перед ними новые горизонты, полные сюрпризов.

11:59 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.

Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.

Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.

12:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

13:00 Телегазета (12+)

13:15 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

14:54 Познавательная программа (12+)

Быт космонавта.

15:00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.

Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.

Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.

15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

16:00 Телегазета (12+)

16:18 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:19 Познавательная программа (12+)

Что мы знаем о банковских пластиковых картах?

16:25 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:30 Загадки космоса. Судьба космонавта. Документальный цикл (16+)

Утром 27 марта 1968 года произошла трагедия – в авиакатастрофе погиб Юрий Гагарин. Создатели фильма проанализировали результаты расследования случившегося. У друзей и коллег Гагарина - свои версии…

17:16 Познавательная программа (12+)

Почему нужна семья?

Быт космонавта.

17:29 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Земляк (Фильм ТК «ТиВиСи», г. Иркутск). Малиец Франсуа Дембеле мечтал стать биологом и переехать в Советский Союз - маленький рай, каким он казался из глубины песчаного континента. Мечта исполнилась наполовину. Вместо советского - российский паспорт. Вместо научного института - трамвайное депо.

Хранители традиций. Тимофей Молданов (Фильм ОТРК «Югра», г. Ханты-Мансийск). Один из священных обрядов народов ханты и манси – «медвежьи игрища». Однако знающих всех тонкости его проведения практически не осталось.

18:02 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

19:00 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка встречается с друзьями.

19:26 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 Отдыхай в Крыму. Документальный цикл (12+)

20:13 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Звезды заповедника.

Заповедник. Раякоски – пограничный порог.

Губа Ивановская. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

20:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Алексей Венедиктов (12+)

Алексей Венедиктов: «Честность – лучшая политика». Для нашего гостя, который предпочитает своими глазами увидеть и оценить происходящее, конфликт с Украиной – история особая. Главный редактор и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» уверен: политики должны искать пути решения существующих противоречий и не нагнетать страсти. Он убеждён, что рано или поздно ситуация разрешится, и сделают это молодые люди.

20:47 Познавательная программа (12+)

Что мы знаем о банковских пластиковых картах?

Почему нужна семья?

21:00 Карамель. 5, 6 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

22:41 Познавательная программа (12+)

Быт космонавта.

Что мы знаем о банковских пластиковых картах?

Почему нужна семья?

22:57 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Водопад Чапома. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

22:59 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 Каин. Исключение из правил-2. 5 серия. Сериал (16+)

Франция. 2012-2014 г.

Детектив.

В ролях: Бруно Дебранд, Жюли Деларм, Фридерик Пеллегей, Энн Суарес.

Детективный сериал о необычном капитане уголовного розыска Фреде Каине, который прикован к инвалидной коляске после аварии. Невзирая на это, он не оставляет службу в полиции. С черным юмором воспринимая ситуацию своего пребывания в инвалидной коляске, Каин продолжает расследовать самые запутанные преступления.

00:29 Познавательная программа (12+)

Быт космонавта.

00:35 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Север – честная вещь. Это фильм-путешествие по красивейшим местам Ямала, знакомство с жителями, населяющими эти богатейшие земли. Участники телеэкспедиции, которую окружная телерадиокомпания организовала специально для съемок проекта, говорят, что стремились показать величие и хрупкость природы и напомнить человеку об его ответственности за все происходящее на планете.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Арктический адмирал. У военных моряков подводники всегда выделялись в особо почитаемую касту. Герой России Александр Берзин один из них.

Мы все тут рядом. Ежегодно уровень аутизма в обществе возрастает на 14%. Финансовую основу некоммерческого центра реабилитации составляют добровольные пожертвования. Отзывчивый Новый Уренгой может стать самой северной точкой опоры уникального проекта «Антон тут рядом».

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Роберт, который не сдался. Роберт Назаров стал инвалидом в 19 лет. Несчастный случай на производстве перевернул всю его жизнь. Но оптимизму и силе духа этого человека можно только позавидовать. Он проявил свой характер, сражаясь против желания уйти от ответственности работодателя во время многочисленных судебных заседаний.

В условиях военного времени. Рассказ о жизни маленького города Нарьян-Мара, затерянного среди снегов на севере нашей страны, во время Великой Отечественной войны.