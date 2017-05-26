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В честь международного «дня соседей» мурманчане вышли на улицу с лопатами

20:1026 мая 2017Просмотров: 171

Чистота на улицах городов и во дворах. Кто должен убирать мусор? Стоит ли ждать дворника, живя в грязи. Или стоит самим заняться наведением порядка. Сегодня генеральную уборку двора провели жильцы новостроек в «олимпийской деревне» Мурманска. В честь международного дня соседей они, вооружившись лопатами и мётлами сами пошли штурмовать сугробы и мусор на придомовой территории.

Сегодня - международный добрососедства. В России и Европе в этот день принято делать добрые дела вместе со своими соседями. Жильцы одного из домов на проспекте Героев Североморцев решили провести в честь праздника субботник.

Татьяна Андреева, председатель совета дома: «Собрались сегодня, услышали про акцию что 26 мая отмечается международный день соседей. Так как мы активные люди, с активной жизненной позицией, решили принять вместе с управляющей компанией в этой акции участие».

Евгения Луковицкая, представитель управляющей компании: «У нас очень активные советы домов по этому адресу. Жители услышали, что будет проводиться международный день соседей. Сами проявили инициативу, сами вышли к нам сюда. И мы, как управляющая компания оказали им содействие, предоставили инвентарь, сами будем участвовать».

12 человек сегодня вышли на уборку двора. К ним присоединились еще и работники управляющей компании. В принципе, во дворе и без того не слишком грязно, поэтому план-минимум - разбросать большую кучу снега, чтобы быстрее растаяла.

Екатерина Туйкина, жительница дома: «Весело, под руководством нашего председателя, Татьяны, эта работа в радость. Для детей сделать площадку, раскидать всё. В футбол будем играть с детишками, на велосипедах кататься. С удовольствием с детьми будем на сухой площадочке гулять. Вот бы еще мэрия нам помогла - скамеечки для бабушек, чтобы я сидела и фиксировала, где моё дитё гуляет!»

Сергей Громов так же, как и его соседи, увидел вчера вечером объявление на двери подъезда - «все на субботник!» И нашел время присоединиться к акции. Говорит, что такую традицию необходимо поддерживать.

Сергей Громов, житель дома: «Я считаю, что надо поддерживать. Потому что управляющая компания, она, старается, конечно, но если все будут помогать, то все гораздо лучше будет».

Людмила Железнякова, жительница дома: «Ну, конечно, управляющая компания должна убирать, это без сомнения. Но помощь, если им потеребуется, то ради бога!»

Пример, который жильцы этого дома подают окружающим, не единичный. В июне, в преддверии всемирного дня окружающей среды, они планируют вновь собраться, чтобы высадить деревья в своём дворе.

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