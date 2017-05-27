Мурманские активисты вышли на митинг против живодёров

В сквере на Ленинградской прошёл митинг в поддержку гуманного отношения к животным.

Сегодня в час дня у сцены собрались все неравнодушные к проблеме бездомных собак и кошек. Некоторые привели с собой четвероногих любимцев, которых также нашли на улице. Основные вопросы, которые поднимали на митинга: как регулировать численность животных более гуманным способом, чем мучительное усыпление ядом? Как спасти домашних собак от посягательств живодёров? И каким образом отслеживать работу пунктов временного содержания отловленных животных? Все подробности вы узнаете в репортаже ТВ-21 в ближайшем выпуске новостей.