В Мурманске отметили День пограничника

Сегодня, 28 мая, в сквере у памятника «Пограничникам Арктики» собрались сотрудники погранслужбы, ветераны ведомства, их родные и близкие.

Поздравляя сотрудников с праздником, первый заместитель начальника пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Сергей Махновский напомнил о подвигах пограничников в годы войны.



«Истрия пограничных органов – это летопись каждодневного и ежечасного подвига. Первыми приняв на себя вражеский удар в годы Великой Отечественной войны, пограничники проявили стойкость, самоотверженность и героизм. Из 485 пограничных застав, встретивших врага, ни одна не оставила охраняемый участок без приказа. Мы гордимся тем, что здесь на Кольской земле на хребте Муста-Тунтури в годы войны остался нерушимым участок государственной границы. Пограничный знак, который наши предшественники не позволили пройти врагу, увековечен в композиции памятника «Пограничникам Арктики», у которого мы сегодня находимся» - отметил Сергей Махновский.

Кроме руководителей ведомства, пограничников поздравили представители правительства Мурманской области и горадминистрации.



После торжественного митинга к памятнику возложили цветы и венки.