16+
I
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске выбрали «Мисс-УИС» - 2017

13:4128 мая 2017Просмотров: 158

В Мурманске завершился региональный этап конкурса красоты и таланта среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы.
Шесть красивых, спортивных, талантливых сотрудниц вышли на сцену ДК Ленинского округа, чтобы выяснить, кто из них станет обладательницей почетного титула. Девушкам надо было раскрыть свои творческие способности. За день до этого участницы соревновались в профессиональном мастерстве: стреляли из пистолета, демонстрировали боевые приёмы самозащиты, бежали кросс, соревновались в заплыве. А ещё мурманчанки прошли тестирование на знание законодательства Российской Федерации.
По результатам всех этапов конкурса жюри определило победительницу, которая будет представлять региональный УФСИН на следующем этапе в Санкт-Петербурге.
I место получила Кристина Хрушкова, психолог 2-ой колонии-поселения КП-20 посёлка Зеленоборский Кандалакшского района.

Читайте также
Сегодня состоялось открытие памятной доски на здании Мурманского пароходстваОткрытое занятие по оружейным единоборствамФабрика NNовостейМурманские активисты вышли на митинг против живодёров
Утки вышли на улицы МурманскаМурманчан приглашают на праздничную программу, посвященную 79-летию Мурманской областиСегодня день открытых дверей в Мурманской научкеВ Кандалакше годовалый ребёнок выпал из окнаВ Мурманске состоялся торжественный вечер, посвященный 79 годовщине со дня основания областиВ честь международного «дня соседей» мурманчане вышли на улицу с лопатами
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс