В Мурманске выбрали «Мисс-УИС» - 2017

В Мурманске завершился региональный этап конкурса красоты и таланта среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы.

Шесть красивых, спортивных, талантливых сотрудниц вышли на сцену ДК Ленинского округа, чтобы выяснить, кто из них станет обладательницей почетного титула. Девушкам надо было раскрыть свои творческие способности. За день до этого участницы соревновались в профессиональном мастерстве: стреляли из пистолета, демонстрировали боевые приёмы самозащиты, бежали кросс, соревновались в заплыве. А ещё мурманчанки прошли тестирование на знание законодательства Российской Федерации.

По результатам всех этапов конкурса жюри определило победительницу, которая будет представлять региональный УФСИН на следующем этапе в Санкт-Петербурге.

I место получила Кристина Хрушкова, психолог 2-ой колонии-поселения КП-20 посёлка Зеленоборский Кандалакшского района.