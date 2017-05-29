Айсмейкер сборной России о пебле, керлинге и международном чемпионате в Дудинке

В Дудинке завершился международный турнир по керлингу Arctic Cup с участием женских команд России, США, Канады, Швеции, Швейцарии, Финляндии. Подготовить лед на арене «Таймыр» поручили бессменному айсмейкеру российской сборной Денису Гальцову. Долгие годы он поддерживал лучшие площадки для керлинга в идеальном состоянии.

«Лента.ру» публикует его монолог об идеальном льде, керлинге и международном турнире в заполярном городе.

Айсмейкинг — сложный и долгий процесс, всех нюансов так сразу и не объяснить.

Чтобы получить идеальный лед для керлинга, нужно, во-первых, подготовить площадку — покрасить ее и залить водой. Потом специальной лейкой по поверхности разбрызгиваются капли воды для пебла — ледяного нароста. Затем — нарезка.



И лед выравнивается. Главное, не переборщить: не больше, не меньше, а так, как надо.

Важно обращать внимание на его структуру. Проверять, цепляется ли специальный ножик на поверхность? Если все-таки цепляется, значит, нужно еще поразбрызгивать.

Дело в том, что вода помогает выравнивать дорожку.

Используется только чистая, пропущенная через фильтр вода без примесей и грязи, иначе камень просто не будет скользить по полю. К слову, для айсмейкинга требуется как холодная, так и горячая вода. Когда нам нужно, чтобы вода ровно растеклась по поверхности и заполнила все неровности, мы берем горячую, только потом сверху заливаем холодной.

Моя работа мне ничуть не надоедает. Хотя я уже почти два десятка лет этим занимаюсь. Я учился этому, стремился к этому, работал в сборной России. Хотя процесс айсмейкинга всегда одинаковый, люди-то все разные — разные бригады, разные знакомства. Это увлекательно и интересно.

От керлера до айсмейкера



Я в айсмейкинге с начала нулевых — одно время играл и резал лед, потом просто играл, а сейчас я режу лед для сборных команд России и мира. Кстати, когда был помоложе, в составе команды дважды выходил в группу «А», даже кандидата в мастера спорта получил. Играл за несколько московских клубов. Ведь чтобы стать хорошим айсмейкером, в первую очередь нужно добиться немалых успехов в самой игре. В нашей профессии все либо играющие, либо когда-то игравшие.



И все же самой игре я всегда предпочитал подготовку льда. Нарезанию уделял гораздо больше времени, чем тренировкам. В итоге меня заметили и пригласили в российскую сборную. Вот тогда времени на игры не осталось совсем: одновременно быть игроком и айсмейкером сборной России не выходит.

У хорошего айсмейкера есть чувство льда. Такая своеобразная интуиция. Я, например, сразу вижу, когда лед не порезан до конца, чувствую его ногами. Всегда знаю, что надо сделать. Вот сегодня вышел на поле, шапочку снял и тут же понял, какие температура и уровень влажности на катке.

У профессионала хорошо развита мышечная память — самый долговечный вид памяти. Поэтому в керлинг могут играть даже совсем древние старики, в 80-90 лет. Главное, в молодости играть и тренироваться. Чтобы, когда ты выходил на лед и брал в руки камень, автоматически начинал отталкиваться от бортика.

Иногда по льду можно даже предугадать исход встречи. Какая команда первой «прочитает» лед, та и победит. По крайней мере, точно получит преимущество.



Могу с уверенностью сказать, что лед на арене «Таймыр» на высшем уровне. Ни капли не уступает другим площадкам мира. Встречаются, конечно, небольшие проблемы, но мы их быстро решаем. Все матчи отборочного тура и финальные игры прошли без сучка и задоринки.

Как и в любой профессии, в айсмейкинге есть свои нюансы. Вот сейчас, например, мы пытались залить на улице каток, и мне продуло шею. Не могу повернуть голову. Так что со здоровьем надо быть аккуратнее. А больше никаких трудностей.



Естественно, для любительских площадок под открытым небом айсмейкер не требуется. На катках, в хоккейных коробках лед вполне может быть немного кривой — на коньках этого практически незаметно. Конечно, можно вызвать айсмейкера и нарезать действительно крутую площадку, но никто этого не делает. Лед же портится, особенно от коньков. После них нужно потрудиться, чтобы восстановить структуру.

В отличие от хоккея и фигурного катания, в любительских секциях по керлингу всегда требуется айсмейкер. Там просто необходим человек, умеющий делать ровный лед, ухаживать за ним и поддерживать в должном состоянии.

Сам я из родом из Подмосковья, из города Домодедово, сейчас живу в Москве. В Дудинку приехал только на соревнования. А вообще, мне нравится на Севере: оленина вкусная, рыба еще вкуснее. Хоть и снег, солнышко пригревает круглые сутки напролет — хорошо. Но я бываю тут исключительно по работе.

Большую часть времени я на выездах, турнирах или сборах. Знаком почти со всеми российскими игроками в керлинг. Они консультируются со мной, делятся своими соображениями по поводу качества льда, скольжению и ровности.



Хотя моя работа достаточно необычная, я чувствую себя самым обычным заливальщиком катка. Может быть, в моей профессии и больше разных нюансов, сути это не меняет. От айсмейкера многое зависит: хорошо нарезал — будет игра, плохо — ничего не получится. Периодически мне приходилось играть и готовить лед одновременно. Это сложно.

Венцом моей карьеры стала бы замена одного из лучших специалистов по льду в мире — канадского айсмейкера Ханса Вутрича. Он нарезает лед для олимпийских сборных со всего мира. Уверен, мой лед будет гораздо лучше, чем у него.

Нетрудно догадаться, что каждый айсмекер зарабатывает в меру своих способностей. Тот же Вутрич — очень состоятельный человек. Свою зарплату я, конечно, оставлю в секрете. Могу сказать только, что за каждый чемпионат или турнир платят по-разному. Все зависит от объема работы.

Иногда я даже делаю лед для керлинга на заказ. Допустим, на корпоративы часто требуется хороший айсмекер. У меня в Москве есть постоянные клиенты.













