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«Надежда» для молодых инвалидов. Дмитрий Филиппов посетил мурманский благотворительный клуб

20:0329 мая 2017Просмотров: 84

Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов посетил городской клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда». Градоначальник посмотрел, как и в каких условиях занимаются воспитанники клуба.

В этом году мурманскому клубу родителей и детей-инвалидов «Надежда» исполняется 25 лет. С 1993 года клуб объединяет семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также помогает инвалидам молодого возраста с проблемами в развитии.

Валентина Кислякова, председатель мурманского клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда»: «Наши дети доросли до 18 лет, стали взрослыми, 18+, мы столкнулись с ситуацией, что у нас в городе нет социальных учреждений, которые помогают этим детям».

Так на базе клуба несколько лет назад для молодых инвалидов появилась группа дневного пребывания. Сейчас здесь занимаются 20 человек, у которых нарушено интеллектуальное и психическое развитие.

Воспитанники клуба встретили главу Мурманска пением. Такие упражнения помогают развить речь и другие способности. Занимаются и едят ребята в большом зале, а вот остальные комнаты клуба «Надежда» не могут вместить даже пяти человек.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Название какое «Надежда», надежда должна быть всегда, а вот помещение немножко не соответствует. И тесновато, и требует ремонта, и сегодня бизнес уже проявил социальную позицию свою, что будут помогать и делать ремонт».

Глава Мурманска отметил, что на просьбу откликнулись крупные предприятия города. Они помогут отремонтировать еще одно большое помещения, чтобы воспитанники клуба могли заниматься и там.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Я уверен, что это как раз, это наша теплая северная душа, которая всегда отзывчивая и готова на взаимовыручку. И город всегда будет заботиться, мы сейчас не говорим о полномочиях, чьи они, какого уровня, мы говорим о том, что это наши жители - мурманчане, мы будем о них заботиться и помогать».

У клуба «Надежда» множество друзей и партнеров, кто-то поддерживает в решении бытовых проблем, а некоторые помогают продуктами. Ко дню защиты детей клубу подарили несколько десятков коробок. Их раздадут всем нуждающимся семьям, которых в клубе 168.

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