Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Кто следит за выпускниками? В Мурманске прошли первые госэкзамены.



Охраняют Родину на суше и на море. В воскресенье в России отпраздновали День пограничника.



Оснащен по последнему слову техники. Новый дивизион пограничных сторожевых катеров открылся в Архангельске.



Он первый доставил пассажиров на одну из самых северных земель России. В честь капитана Михаила Каска открыли памятную доску.



«Дедушка русского флота». В Североморске торжественно открыт памятник «Ботик Петра Первого.



«Надежда» для молодых инвалидов. Дмитрий Филиппов посетил мурманский благотворительный клуб.



Озеленение и благоустройство. Парки и скверы Мурманска готовят к летнему сезону.



Ловись, семга, большая! На реках Кольского полуострова начался сезон ловли атлантического лосося.

