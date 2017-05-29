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Полное видео программы «Новости»

20:0029 мая 2017Просмотров: 127

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 29 мая 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Кто следит за выпускниками? В Мурманске прошли первые госэкзамены.

Охраняют Родину на суше и на море. В воскресенье в России отпраздновали День пограничника.

Оснащен по последнему слову техники. Новый дивизион пограничных сторожевых катеров открылся в Архангельске.

Он первый доставил пассажиров на одну из самых северных земель России. В честь капитана Михаила Каска открыли памятную доску.

«Дедушка русского флота». В Североморске торжественно открыт памятник «Ботик Петра Первого.

«Надежда» для молодых инвалидов. Дмитрий Филиппов посетил мурманский благотворительный клуб.

Озеленение и благоустройство. Парки и скверы Мурманска готовят к летнему сезону.

Ловись, семга, большая! На реках Кольского полуострова начался сезон ловли атлантического лосося.

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