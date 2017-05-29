Телепрограмма на 30 мая (вторник)

Программа передач канала ТВ21+

Вторник, 30 мая 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Телегазета (12+)

11:00 Карамель. 5, 6 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

12:39 Познавательная программа (12+)

Строение Вселенной.

Высочайшие горные вершины.

Климатические пояса.

12:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

14:00 Загадки космоса. Судьба космонавта. Документальный цикл (16+)

Утром 27 марта 1968 года произошла трагедия – в авиакатастрофе погиб Юрий Гагарин. Создатели фильма проанализировали результаты расследования случившегося. У друзей и коллег Гагарина - свои версии…

14:46 Познавательная программа (12+)

Строение Вселенной.

Высочайшие горные вершины.

14:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

15:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:59 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Разрушители мифов. Арсенал древних богов. Документальный цикл (16+)

Откуда у древних людей появилось оружие невероятной мощности? Было ли оно дарами богов, как говорят легенды, или результатом разработок ученых, до уровня которых еще не доросло современное человечество? И куда делись высокотехнологичные цивилизации, обладавшие оружием, способным уничтожать целые миры?

17:20 Познавательная программа (12+)

Высочайшие горные вершины.

Климатические пояса.

17:32 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Велопробег. Наши дети (Фильм ТК «Енисей», г. Красноярск). В эфире телеканала «Енисей» был реализован многоэтапный телепроект «Наши Дети», центральное событие которого – велопробег воспитанников детдомов Красноярского края. 35 детей проехали более 1000 км на велосипедах, чтобы доказать, что они талантливые, спортивные и достойны внимания. Проект направлен на борьбу с негативными мифами об усыновлении, пропаганду семейных форм воспитания и решение проблемы социализации сирот. По итогам проекта несколько подростков обрели семью.

18:02 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Мультимир (12+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

Мы живем в России.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 Отдыхай в Крыму. Документальный цикл (12+)

20:14 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Остров Варлама.

Заповедник. В ответе за Хибины.

Мурманский «Алеша». Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Карамель. 7, 8 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

22:38 Познавательная программа (12+)

Строение Вселенной.

Высочайшие горные вершины.

Климатические пояса.

22:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Каменные лабиринты. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

22:59 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Каин. Исключение из правил-2. 6 серия. Сериал (16+)

Франция. 2012-2014 г.

Детектив.

В ролях: Бруно Дебранд, Жюли Деларм, Фридерик Пеллегей, Энн Суарес.

Детективный сериал о необычном капитане уголовного розыска Фреде Каине, который прикован к инвалидной коляске после аварии. Невзирая на это, он не оставляет службу в полиции. С черным юмором воспринимая ситуацию своего пребывания в инвалидной коляске, Каин продолжает расследовать самые запутанные преступления.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Мечта ковалевской девчонки. Оставив большой спорт, выдающаяся лыжница Галина Кулакова передала «боевые» лыжи 18-летней спортсменке Тамаре Тихоновой. Через 6 лет молодая лыжница оправдала все надежды. В 1988 году она завоевала 2 золотые медали на Олимпийских играх в Калгари.

02:29 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Ботсфьорд-Териберка: В поисках новой жизни. Документальный фильм о проблеме выживания рыбацких поселков России и Норвегии.

Деревенский фотограф. Фильм о деревенском чудаке, который всю жизнь занимается фотографией.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

На берегу Вселенной. Сюжет картины разворачивается вокруг гениального молодого ученого, стоящего перед жестким выбором между любовью и делом всей его жизни. От выбора будет зависеть его дальнейшая судьба.