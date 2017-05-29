Телепрограмма на 30 мая (вторник)

Программа передач канала ТВ21+
Вторник, 30 мая 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
07:00 Мультимир (12+)
Обезьянки из космоса.
Раскраска.
Профессор Почемушкин.
Незнайка в Солнечном городе.
Мы живем в России.
07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 Телегазета (12+)
11:00 Карамель. 5, 6 серии. Сериал (16+)
Россия. 2011 г.
Комедия.
В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.
Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.
12:39 Познавательная программа (12+)
Строение Вселенной.
Высочайшие горные вершины.
Климатические пояса.
12:55 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)
"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
14:00 Загадки космоса. Судьба космонавта. Документальный цикл (16+)
Утром 27 марта 1968 года произошла трагедия – в авиакатастрофе погиб Юрий Гагарин. Создатели фильма проанализировали результаты расследования случившегося. У друзей и коллег Гагарина - свои версии…
14:46 Познавательная программа (12+)
Строение Вселенной.
Высочайшие горные вершины.
14:57 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)
Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.
15:55 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
15:59 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Разрушители мифов. Арсенал древних богов. Документальный цикл (16+)
Откуда у древних людей появилось оружие невероятной мощности? Было ли оно дарами богов, как говорят легенды, или результатом разработок ученых, до уровня которых еще не доросло современное человечество? И куда делись высокотехнологичные цивилизации, обладавшие оружием, способным уничтожать целые миры?
17:20 Познавательная программа (12+)
Высочайшие горные вершины.
Климатические пояса.
17:32 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
Велопробег. Наши дети (Фильм ТК «Енисей», г. Красноярск). В эфире телеканала «Енисей» был реализован многоэтапный телепроект «Наши Дети», центральное событие которого – велопробег воспитанников детдомов Красноярского края. 35 детей проехали более 1000 км на велосипедах, чтобы доказать, что они талантливые, спортивные и достойны внимания. Проект направлен на борьбу с негативными мифами об усыновлении, пропаганду семейных форм воспитания и решение проблемы социализации сирот. По итогам проекта несколько подростков обрели семью.
18:02 Телегазета (12+)
18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)
"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
18:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
19:00 Мультимир (12+)
Обезьянки из космоса.
Раскраска.
Профессор Почемушкин.
Незнайка в Солнечном городе.
Мы живем в России.
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 Отдыхай в Крыму. Документальный цикл (12+)
20:14 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Остров Варлама.
Заповедник. В ответе за Хибины.
Мурманский «Алеша». Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
20:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Карамель. 7, 8 серии. Сериал (16+)
Россия. 2011 г.
Комедия.
В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.
Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.
22:38 Познавательная программа (12+)
Строение Вселенной.
Высочайшие горные вершины.
Климатические пояса.
22:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Каменные лабиринты. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
22:59 Новости ТВ-21 (16+)
23:30 ВОВРЕМЯ (16+)
00:00 Каин. Исключение из правил-2. 6 серия. Сериал (16+)
Франция. 2012-2014 г.
Детектив.
В ролях: Бруно Дебранд, Жюли Деларм, Фридерик Пеллегей, Энн Суарес.
Детективный сериал о необычном капитане уголовного розыска Фреде Каине, который прикован к инвалидной коляске после аварии. Невзирая на это, он не оставляет службу в полиции. С черным юмором воспринимая ситуацию своего пребывания в инвалидной коляске, Каин продолжает расследовать самые запутанные преступления.
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)
"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Мечта ковалевской девчонки. Оставив большой спорт, выдающаяся лыжница Галина Кулакова передала «боевые» лыжи 18-летней спортсменке Тамаре Тихоновой. Через 6 лет молодая лыжница оправдала все надежды. В 1988 году она завоевала 2 золотые медали на Олимпийских играх в Калгари.
02:29 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Ботсфьорд-Териберка: В поисках новой жизни. Документальный фильм о проблеме выживания рыбацких поселков России и Норвегии.
Деревенский фотограф. Фильм о деревенском чудаке, который всю жизнь занимается фотографией.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
На берегу Вселенной. Сюжет картины разворачивается вокруг гениального молодого ученого, стоящего перед жестким выбором между любовью и делом всей его жизни. От выбора будет зависеть его дальнейшая судьба.