В краеведческом музее представили интерактивную площадку «Стражи границы. Лето 1941-го»

В преддверии Дня пограничника группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» провела мероприятие «Стражи границы. Лето 1941-го» в экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Мурманского областного краеведческого музея.

Участники группы рассказали об истории создания пограничных войск на Севере, об особенностях их обмундирования и вооружения с демонстрацией снаряжения.

Посетители мероприятия узнали о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Мурмане, о подвигах и значении пограничных войск в нашем крае.

Интерактивная часть занятия заключалась в том, что каждый гость музея мог не только задать вопрос, но и самостоятельно изучить униформу, снаряжение, обмундирование и макеты оружия пограничников НКВД СССР по состоянию на лето 1941-го года.