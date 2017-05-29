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В Мурманске появилась мемориальная доска капитану Михаилу Каску

12:2529 мая 2017Просмотров: 97

В Мурманске у здания по улице Коминтерна, 15 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски почетному гражданину Мурманской области, капитану Мурманского морского пароходства Михаилу Каску. В церемонии принял участие заместитель губернатора Анатолий Векшин.

Михаил Каск родился в Архангельске в 1921 году в семье капитана дальнего плавания. В 1934 переехал в Мурманск. В 1942 году был призван в армию, после демобилизации с 1946 по 1985 год работал в Мурманском морском пароходстве и прошел профессиональный путь от матроса до капитана.

Михаил Каск награжден многими государственными и ведомственными наградами, его имя неоднократно заносилось на городскую Доску Почета, ему присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РСФСР».

Неоднократно присваивалось звание «Лучший капитан Министерства морского флота». В 2012 году удостоен звания «Почётный гражданин Мурманской области». М.Г. Каск скончался в 2016 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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