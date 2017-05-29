В Мурманске состоялся трейл-полумарафон

Ночной забег для любителей острых ощущений. В минувшие выходные в Мурманске прошёл второй трейл-полумарафон «Полярный день». Дистанция была очень непростой, но спортсмены и те, кто просто любит трудности, с честью её преодолели. За их стараниями с земли и с воздуха наблюдали журналисты программы «Наше утро».
Вместо традиционной красной ленточки - огромный торт в форме кроссовка. Так открылся второй трейл-марафон «Полярный день». На мероприятие зарегистрировались 170 человек. Идейный вдохновитель - Сергей Хруст, который организовывал полумарафон в прошлом году, отметил, что интерес к экстремальному спорту в Заполярье значительно вырос.
Сергей Хруст, организатор: «Людей гораздо больше, гораздо больше зрителей, на самом деле. Но у нас и мероприятие больше масштабом. Оно интереснее стало».
Михаил Быков, организатор: «Самая большая трудность - это, конечно, количество снега. Мы надеялись, что он немного растает, хотя бы осядет, но снега очень много. Пришлось брать трактор, хорошо, Огни Мурманска помогли нам в этом, лопатой копали, расчищали, трассу подготовили на ура».
Дистанцию участники выбирали по своим силам - 5, 10 и 21 километр. Весь путь не обязательно было преодолевать бегом. Организаторы сделали отдельный старт для любителей скандинавской ходьбы.
Людмила Красовская: «Это такой стимул. Здесь столько молодёжи. А от молодёжи мы заряжаемся, и хочется принимать участие в таких мероприятиях».
Виталий Кузовков: «- Да я 5 километров, без фанатизма.
- Он просто бежит потом 10!
- Ну я на забег вообще, 10».
Семья Кузовковых на мероприятии в полном составе. Главный зачинщик по спортивным делам - папа. Своим примером заражает маму и сына.
Ольга Кузовкова: «Ну я надеюсь, что я в час уложусь. Я просто тренировалась, домой с работы пешком ходила 6 километров, укладывалась в час 12 минут. Так что я думаю, что 5 километров я за час осилю».
Роман Кузовков: «Ну это тяжеловато вообще. Дыхалка нужна хорошая. Преодолевать дистанцию, достаточно большую».
Светлана Дунаева скандинавской ходьбой занимается около двух лет. В этот раз решила взять программу максимум и пройти 21 километр».
Светлана Дунаева: «Ориентировочно 3:10. А там как пойдёт. Главное дойти - это программа минимум. Программа максимум - хороший результат получить».
С первых шагов стало понятно: в отстающих быть не хочет никто. Участники стойко преодолевали подъёмы, не обращали внимание на лужи и грязь и уверенными шагами шли к финишу.
Владимир и Ирина Петрунёк: «- Один раз вскочил в лужу.
- Грязь, подъём. А так хорошо, в принципе. Единственное
- снег не подтаял. Но в Мурманске живём.
- Да, отрабатываем полярки.
Хобби».
Клавдия Малюкова и Любовь Лаптева: «- Одна только грязь.
- Но её можно преодолеть.
- Перепрыгнуть.
- Да, мы настраивались на худшее. Поэтому легко прошлось. Особенно дорога к дому».
Пока финишировали ходоки, к старту уже готовились бегуны. Для них были приготовлены те же дистанции. Давние товарищи Игорь Варганов и Владимир Еголаев мелочиться не стали, сразу решили: справятся с 21-м километром запросто.
Игорь Варганов и Владимир Еголаев: «-Как пробежим, так пробежим.
- Вы не за победу?
- За победу между собой.
- У нас свой возраст, там и будем соревноваться. За 60 и старше».
Артём Капралов: «Было тяжело, скажу честно. Но очень приятно для себя даже, то, что смог, пробежал, и в конце даже поднажал. То есть силы есть».
Олег Цапок: «Наверное, первая половина, верх. Когда всё вверх, вверх. Обратно-то легонечко спускаться. А туда, конечно, подъём, тяжёловато неподготовленным».
Камила Цуман: «Очень сложно бежать. Я первый раз бежала 5, поэтому.
Подъём очень длинный, без спусков. Было сложно».
Виталий Кузовков: «В целом вот такая вот трасса, между прочим. Реальный такой адреналин. Грязи капец. Вот, смотрите. Сейчас будем менять одежду».
В итоге среди бегунов первым к финишу пришёл Александр Гребенько. Спортсмен профессионально занимается лыжами и полумарафон для него - хорошая тренировка.
Александр Гребенько: «Трасса была очень тяжёлая. Первые три километра всё вверх, вверх, вверх. Очень тяжело, на самом деле. Преодоление самого себя, с такими погодными условиями. Это, конечно, хороший результат для меня. Я очень доволен своим результатом».