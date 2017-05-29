В Мурманске состоялся трейл-полумарафон

Ночной забег для любителей острых ощущений. В минувшие выходные в Мурманске прошёл второй трейл-полумарафон «Полярный день». Дистанция была очень непростой, но спортсмены и те, кто просто любит трудности, с честью её преодолели. За их стараниями с земли и с воздуха наблюдали журналисты программы «Наше утро».

Вместо традиционной красной ленточки - огромный торт в форме кроссовка. Так открылся второй трейл-марафон «Полярный день». На мероприятие зарегистрировались 170 человек. Идейный вдохновитель - Сергей Хруст, который организовывал полумарафон в прошлом году, отметил, что интерес к экстремальному спорту в Заполярье значительно вырос.



Сергей Хруст, организатор: «Людей гораздо больше, гораздо больше зрителей, на самом деле. Но у нас и мероприятие больше масштабом. Оно интереснее стало».



Михаил Быков, организатор: «Самая большая трудность - это, конечно, количество снега. Мы надеялись, что он немного растает, хотя бы осядет, но снега очень много. Пришлось брать трактор, хорошо, Огни Мурманска помогли нам в этом, лопатой копали, расчищали, трассу подготовили на ура».



Дистанцию участники выбирали по своим силам - 5, 10 и 21 километр. Весь путь не обязательно было преодолевать бегом. Организаторы сделали отдельный старт для любителей скандинавской ходьбы.



Людмила Красовская: «Это такой стимул. Здесь столько молодёжи. А от молодёжи мы заряжаемся, и хочется принимать участие в таких мероприятиях».



Виталий Кузовков: «- Да я 5 километров, без фанатизма.

- Он просто бежит потом 10!

- Ну я на забег вообще, 10».



Семья Кузовковых на мероприятии в полном составе. Главный зачинщик по спортивным делам - папа. Своим примером заражает маму и сына.



Ольга Кузовкова: «Ну я надеюсь, что я в час уложусь. Я просто тренировалась, домой с работы пешком ходила 6 километров, укладывалась в час 12 минут. Так что я думаю, что 5 километров я за час осилю».



Роман Кузовков: «Ну это тяжеловато вообще. Дыхалка нужна хорошая. Преодолевать дистанцию, достаточно большую».



Светлана Дунаева скандинавской ходьбой занимается около двух лет. В этот раз решила взять программу максимум и пройти 21 километр».



Светлана Дунаева: «Ориентировочно 3:10. А там как пойдёт. Главное дойти - это программа минимум. Программа максимум - хороший результат получить».



С первых шагов стало понятно: в отстающих быть не хочет никто. Участники стойко преодолевали подъёмы, не обращали внимание на лужи и грязь и уверенными шагами шли к финишу.



Владимир и Ирина Петрунёк: «- Один раз вскочил в лужу.

- Грязь, подъём. А так хорошо, в принципе. Единственное

- снег не подтаял. Но в Мурманске живём.

- Да, отрабатываем полярки.

Хобби».



Клавдия Малюкова и Любовь Лаптева: «- Одна только грязь.

- Но её можно преодолеть.

- Перепрыгнуть.

- Да, мы настраивались на худшее. Поэтому легко прошлось. Особенно дорога к дому».



Пока финишировали ходоки, к старту уже готовились бегуны. Для них были приготовлены те же дистанции. Давние товарищи Игорь Варганов и Владимир Еголаев мелочиться не стали, сразу решили: справятся с 21-м километром запросто.



Игорь Варганов и Владимир Еголаев: «-Как пробежим, так пробежим.

- Вы не за победу?

- За победу между собой.

- У нас свой возраст, там и будем соревноваться. За 60 и старше».





Артём Капралов: «Было тяжело, скажу честно. Но очень приятно для себя даже, то, что смог, пробежал, и в конце даже поднажал. То есть силы есть».



Олег Цапок: «Наверное, первая половина, верх. Когда всё вверх, вверх. Обратно-то легонечко спускаться. А туда, конечно, подъём, тяжёловато неподготовленным».



Камила Цуман: «Очень сложно бежать. Я первый раз бежала 5, поэтому.

Подъём очень длинный, без спусков. Было сложно».



Виталий Кузовков: «В целом вот такая вот трасса, между прочим. Реальный такой адреналин. Грязи капец. Вот, смотрите. Сейчас будем менять одежду».



В итоге среди бегунов первым к финишу пришёл Александр Гребенько. Спортсмен профессионально занимается лыжами и полумарафон для него - хорошая тренировка.



Александр Гребенько: «Трасса была очень тяжёлая. Первые три километра всё вверх, вверх, вверх. Очень тяжело, на самом деле. Преодоление самого себя, с такими погодными условиями. Это, конечно, хороший результат для меня. Я очень доволен своим результатом».