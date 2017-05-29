В Мурманске завершился конкурс красоты «К лету готова»

Жюри объявило имена победительниц. Обладательница гран-при отправится отдыхать в Турцию. Мероприятие организовал диско-ресторан «Шуры-Муры», где и состоялся финал конкурса.

Две недели спортивные и красивые девушки боролись за звание первой красавицы. 7 участниц выступали с индивидуальными номерами, презентуя себя, участвовали в коллективных конкурсах, показывали умение работать в команде.

Валерия Косарева, администратор диско-ресторана «Шуры-Муры»: «Наступает сезон летних отпусков. Девушки активно к нему готовятся: занимаются спортом, приводят тело в порядок. Мы решили провести такой конкурс, дабы показать не только мурманскую красоту, но и вызвать спортивной интерес у других девушек. Решили, что не справедливо - девушки уедут на моря так и не показав нам свою красоту».

Каждый член жюри по-своему оценивал выступления красавиц. Сумма баллов за весь конкурс должна была определить победительницу. Предварительные итоги показали, что результаты участниц близки друг к другу. Всё должно было решиться в финале.

Девиз Анастасии - нет ничего невозможного

Финал открыл самый яркий и ожидаемый конкурс - выступление девушек в купальниках.

дать еще немного картинки купальников

Выступление завершили показ летних образов участниц. Вновь результаты девушек оказались очень близки друг к другу. Перед судьями встал сложный выбор. Все участницы получили призы и подарки от партнёров. Первое место в конкурсе получила юная гимнастка и фотомодель Ксения Зайцева.

Однако гран-при и поездка в Турцию достались более опытной участнице.

Любовь Томова, победительница конкурса красоты «К лету готова»: «Яне ожидала, я надеялась, я очень хотела выиграть, потому что спорт для меня это жизнь. Готовилась морально, физически, ходила в спортзал, чтобы рельеф был. Ходили на дефиле и занимались с Павлом - хореографом, танец готовили. Я на 100% готова к лету!»

Ксения Зайцева, финалистка конкурса красоты «К лету готова»: «Благодарю всех участниц за то, что они поучаствовали в этом проекте. Я очень рада тому, что выиграла Люба. Мне это очень понраилось, я рада за неё!»

Первый проект диско-ресторана «Шуры-Муры» в этом сезоне завершился. Но организаторы не намерены на этом останавливаться. Читайте группу заведения ВКонтакте, следите за новостями и участвуйте в новых конкурсах.



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