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В Мурманской области заключенным пытались пронести телефоны и алкоголь

13:4629 мая 2017Просмотров: 80

Прекращены три свидания из-за попыток доставки гражданами запрещённых предметов осуждённым.

В ИК-18 при досмотре личных вещей девушки 1981 года рождения, прибывшей на длительное свидание к осужденному, в дамской сумке был обнаружен и изъят мобильный телефон.

Аналогичная ситуация произошла и в СИЗО-1, только гражданка 1979 года рождения прибыла на краткосрочное свидание к подследственному. Мобильный телефон был обнаружен у неё в заднем кармане брюк.

А гражданка 1961 года рождения, прибывшая на длительное свидание к осуждённому, содержащемуся в ИК-17, пыталась пронести в сумке бутылку вина объёмом 0,75 литра.

С начала года за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов на территорию учреждений в отношении граждан было составлено 8 протоколов об административном правонарушении.

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