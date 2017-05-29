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За выходные в Мурманской области дорожная полиция задержала 20 нетрезвых водителей

15:3029 мая 2017Просмотров: 101

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1215  нарушений Правил дорожного движения.

81 нарушение допущено пешеходами, 28 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 20 водителей.

Выявлено 33 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 601 нарушение ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 121 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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