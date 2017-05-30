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Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев будет все лето инспектировать ремонтные объекты

14:3930 мая 2017Просмотров: 78

Как сообщает пресс-служба администрации Мурманска, в рамках мероприятий будут организованы встречи главы администрации Мурманска с жителями, проверка выполнения ремонтных работ, посещение объектов инфраструктуры:

15 июня – Семеновское озеро (благоустройство территории в рамках проекта «Комфортная городская среда»);

29 июня – ул. Домостроительная (ремонт улично-дорожной сети);

13 июля – ремонт муниципальных жилых помещений;

27 июля – ул. Копытова (ремонт улично-дорожной сети);

10 августа – ул. Гагарина, 25/2, ул. Миронова, 1,3,10 (благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «Комфортная городская среда»);

24 августа – жилой район Росляково (благоустройство спортивных объектов «Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа»);

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