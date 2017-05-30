Мусорные горы, почерневший снег. Каким Мурманск встречает наступающее лето?

Но если на центральных улицах и проспектах - не только Мурманска, но и других городов области, в принципе, чисто, то есть районы, где грязь и мусор валяются буквально под ногами. Николай Кочетков, Сергей Расюк и Павел Удалов проехались по Ленинскому округу областного центра и составили свой мусорный хит-парад.

Запоздалая весна уже хозяйничает во всех уголках города, и если на деревьях после таяния снега вылезают листочки, то под ними предстает не столь приятное зрелище.



Напротив дома номер 9 по улице Садовой почти готова новая многоэтажка. Жильцы еще не въехали, но вот мусора здесь уже хоть отбавляй. На ветру развеваются обрывки строительной пленки, вдоль дороги валяются куски пенопласта, бутылки и пакеты с мусором. И это практически на берегу залива.



Чуть ближе к цивилизации, во дворах домов 13 и 15 по улице Николаева пакеты тоже валяются, правда, уже в специально отведенном для этого месте, мусорной площадке. Что ж тут такого? Местные жители привычно ставят пакеты рядом с бачками. Когда-нибудь да вывезут. Чего уж говорить про крупногабаритный мусор: мешки, коробки, засохшая елочка, а также несколько комплектов зимней резины, весна же.

Валентина Созинова: «Раньше ни дворников не было, ни уборщиц не было. Убирали мы сами. Чистота в Мурманске была вообще идеальная. Сейчас и дворники есть, и уборщицы, а видите, чего делается».



К мусорке во дворе дома по улице Чумбарова-Лучинского не так много претензий. Мусор здесь хоть и валяется, но до экологической катастрофы еще далеко. И это понятно, потому что катастрофа всего в нескольких метрах от специально организованной площадки. В овраге местные жители устроили настоящую свалку. Выкидывают все, от старой обуви до вышедшей из строя бытовой техники. И вся эта красота всего в сотне метрах от оживленной автодороги.



На первый взгляд с этой мусоркой все нормально, площадка огорожена, бачки есть, но если пройти несколько шагов в сторону площадки с крупногабаритным мусором, то можно увидеть как изо дня в день здесь растет свалка.



Жильцы дома на улице Александрова уже и не помнят, когда последний раз у них вывозили строительный мусор. Ведь изначально эта площадка задумывалась именно для такого типа отходов, но со временем здесь начали появляться старые холодильники, диваны, кресла, коробки с одеждой и книжками. Но в мусорном горе местных жителей виноваты не только коммунальщики.



Раиса Исаенкова: «Если эти помойки, вернее, мусор большой габарит относится к нашему дому, то почему люди вот оттуда несут все? Ведь т эта вся скоба несет, вот эти все. У них же нет габарита. И этот мусор лежит у нас второй месяц».



Мусорные горы, оставшийся с зимы почерневший снег, чайные пакетики на деревьях. Таким столица Заполярья встречает наступающее лето. И после всего увиденного начинаешь задумываться: а действительно ли Мурманск - город чистоты?