Сегодня на телеканале «ТВ-21+» в прямой эфир выйдет спецвыпуск программы «Вовремя»

Сегодня в 20.30 на телеканале «ТВ-21+» в прямой в эфир выйдет специальный выпуск программы «Вовремя». Тема программы - «Осторожно: дети!». В преддверии международного дня защиты детей Сергей Ширяев и Татьяна Куфенко предлагают поговорить о безопасности детей на дорогах. Подробнее о том, почему эту программу действительно стоит увидеть - в нашем следующем сюжете.

Школьники переходят дорогу в неположенном месте. Такую картину можно увидеть в любом регионе нашей огромной страны. На это раз все обошлось.

А это уже Мурманск. Вечером 7 мая водитель «Хёнде Матрикс», спускаясь по улице Книповича на Шмидта, врезался в толпу людей, и уехал с места происшествия. В результате - пострадали 6 человек, среди них - один ребенок.



Как в горячую пору школьных каникул не стать свидетелем, виновником или жертвой на дороге? Знают ли дети элементарные правила дорожного движения?

И какие дороги в Мурманске лучше не переходить? Об этом и не только. «Вовремя».

Сегодня в 20:30 в прямом эфире на ТВ21+. Готовьте ваши вопросы.