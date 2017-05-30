16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сегодня на телеканале «ТВ-21+» в прямой эфир выйдет спецвыпуск программы «Вовремя»

20:0530 мая 2017Просмотров: 101

Сегодня в 20.30 на телеканале «ТВ-21+» в прямой в эфир выйдет специальный выпуск программы «Вовремя». Тема программы - «Осторожно: дети!». В преддверии международного дня защиты детей Сергей Ширяев и Татьяна Куфенко предлагают поговорить о безопасности детей на дорогах. Подробнее о том, почему эту программу действительно стоит увидеть - в нашем следующем сюжете.

Школьники переходят дорогу в неположенном месте. Такую картину можно увидеть в любом регионе нашей огромной страны. На это раз все обошлось.

А это уже Мурманск. Вечером 7 мая водитель «Хёнде Матрикс», спускаясь по улице Книповича на Шмидта, врезался в толпу людей, и уехал с места происшествия. В результате - пострадали 6 человек, среди них - один ребенок.

Как в горячую пору школьных каникул не стать свидетелем, виновником или жертвой на дороге? Знают ли дети элементарные правила дорожного движения?

И какие дороги в Мурманске лучше не переходить? Об этом и не только. «Вовремя».

Сегодня в 20:30 в прямом эфире на ТВ21+. Готовьте ваши вопросы.

Реклама
Читайте также
Более 60 дворов и 30 парков будут благоустроены. Началась федеральная программа по благоустройствуКто и как очищает Мурманск от грязи, которая пряталась под снегом?Мусорные горы, почерневший снег. Каким Мурманск встречает наступающее лето?Будут квартиры – будут и врачи
Полное видео программы «Новости»Отделение Генконсульства Финляндии в Мурманске переезжает в новое зданиеМалые траулеры доставили с промысла в Мурманск 337 тонн охлажденной рыбыВ УФСИН России по Мурманской области выбрали «МИСС-УИС-2017»В Мурманском художественном музее откроется мини-выставка, посвященная Марку ШагалуМурманский государственный технический университет вошел в международный рейтинг сильнейших вузов России
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс