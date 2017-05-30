Старым Апатитам – новый храм. На открытие православной церкви побывал телеведущий Андрей Малахов

В Апатитах освящен новый храм. Он назван в честь Иверской иконы Божьей Матери. На открытии присутствовали все священники Кировска и Апатитов, многочисленные прихожане, а так же телеведущий Андрей Малахов.

Храм назван в честь Иверской иконы Божьей Матери неслучайно. Заступница или ВратАрница - так ее называют верующие. Икона почитается как чудотворная.



Церковь Иверской иконы Божьей матери интересна и в своем внешнем, и внутреннем убранстве. Двор устлан плиткой из северных камней. В большом зале еще пахнет свежей сосной, из которой сделан весь храм. Иконостас орехового цвета с художественной резьбой. Все - ручной работы. На потолке - золоченые люстры.

Чуть выше - колокольня. Шесть колоколов отлиты в Воронеже.



Для церкви немало сделали сами жители Апатитов. Помогали при строительстве, наводили порядок.



На открытие храма, несмотря на плотный рабочий график, из Москвы прибыл телеведущий Андрей Малахов.



Андрей Малахов, телеведущий: «Наша семья активно принимала участие в строительстве первого храма Новомучеников и исповедников Российских - говорит Андрей. Здесь церковь строилась общими усилиями. Помогали прихожане. Для жителей Апатитов это теперь второй дом. Уютно получилось».



Настоятелем храма стал отец Василий Данилец. После службы прихожане встретились за дружеским столом возле церковного домика, где всех угощали горячем чаем и пирогами.