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В УФСИН России по Мурманской области выбрали «МИСС-УИС-2017»

16:1530 мая 2017Просмотров: 69

По результатам двух этапов - профессионального мастерства и творческого состязания- победительницей конкурса «Мисс-УИС-2017» стала психолог КП-20 (пос.Зеленоборский) Кристина Хрушкова.

Звание «Первой Вице-Мисс» жюри присудило инспектору уголовно-исполнительной инспекции АННЕ ПАВЛИКОВОЙ. Второй Вице-Мисс стала психолог СИЗО-1 ЕЛЕНА ПЫЛАЕВА.

Сотрудница ИК-18 МАРИНА КОРОВИНА удостоилась титула «Мисс-элегантность». ИРИНА ФЁДОРОВА, инспектор ИК-16- «Мисс-очарование», а представительница от ИК-17 НАТАЛЬЯ ГРУЩЕНКО награждена титулом «Мисс-обаяние».

С первым днём конкурса было немного проще: там всё решала сухая статистика выбитых в тире очков, секунд, потраченных на бег и заплыв, количества правильных ответов на вопросы теста, то вот второй состязательный день доставил членам жюри немало мучительных минут выбора: было очень нелегко определить победительницу.

Оценивало конкурсанток представительное жюри, в состав которого вошли руководство и ветераны УФСИН России по Мурманской области, директор гостеприимного Дома культуры Ленинского округа Елена Титаренко, без которой сложно было бы создать этот праздник, работники культуры и образования, представители фитнес-индустрии. 

По признанию участниц, конкурс подарил им незабываемые ощущения волнения, радости, гордости за себя и за избранную профессию. Независимо от результата все девушки остались довольны собой, приобретёнными на конкурсе знаниями и опытом, своими личными маленькими победами, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

А Кристине Хрушковой теперь предстоит отстаивать честь Заполярного УФСИН на следующем этапе «Мисс УИС», который состоится в Санкт-Петербурге в июне. 

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