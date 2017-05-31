После приезда телевидения свалка мусора исчезла за считанные часы

Вчера в выпуске новостей мы показали заваленную площадку для крупногабаритного мусора на улице Александрова. Местные жители жаловались, что огромную кучу не вывозят уже очень давно, но еще до того как сюжет вышел в эфир ее убрали.

Возле мусорных баков можно было увидеть межкомнатные двери, коробки с одеждой, старые оконные рамы и многое другое. Весь мусор ветром раскидывало по дороге и даже закидывало на деревья. Но сегодня помойку не узнать. То ли благодаря волшебной силе телевидения, то ли проснувшейся совести, коммунальщики почистили площадку за считанные часы, хотя не могли этого сделать в течение нескольких месяцев. Но как показывает практика, мусор нужно вывозить регулярно, а не только тогда, когда приезжает съемочная группа ТВ-21.