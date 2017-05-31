Сегодня выпускники школ Мурманской области сдают первый обязательный ЕГЭ

Единый государственный экзамен по математике базового уровня в соответствии с расписанием проходит 31 мая. Заявление на участие в ЕГЭ по математике базового уровня подали в Мурманской области 2563 выпускника текущего года.



Для проведения ЕГЭ задействовано 29 пунктов проведения экзамена. На всех пунктах контрольные измерительные материалы будут распечатаны в аудитории при участниках экзамена, а по завершении экзамена там же будут сканироваться бланки ответов.



Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений в аудиториях предусмотрено онлайн видеонаблюдение и присутствие в пунктах проведения экзамена общественных наблюдателей.



На выполнение экзаменационной работы по математике базового уровня отводится 3 часа. На экзамен с собой можно взять линейку.



ЕГЭ по математике – один из обязательных предметов для получения аттестата об окончании школы. Для успешной сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне достаточно набрать 3 балла из 5 возможных.



Свои результаты участники базового ЕГЭ по математике смогут узнать не позднее 13 июня.





