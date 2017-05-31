Штормовое предупреждение объявлено в 22 регионах России. Мурманская область не стала исключением

Штормовое предупреждение объявлено в 22 регионах России.

МЧС РФ получило от Гидрометцентра предупреждение об ухудшении погоды в ряде областей и республик Центрального и Приволжского регионов. В их числе Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Курская, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан и Пермский край.

С 31 мая по 1 июня на территории данных субъектов Российской Федерации ожидаются метеорологические явления в виде выпадения обильных осадков, местами с грозами, возможен град, а также усиление ветра до 13-24 м/с.

В связи с прогнозом неблагоприятных явлений, повышается вероятность возникновения нарушения электроснабжения, повреждения линий электропередач и линий связи, а также существует вероятность обрушения слабо укреплённых, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и кровли зданий.

ЦРЦ МЧС России рекомендует населению не покидать свои дома без крайней необходимости, отказаться от использования личного автотранспорта, избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций, при необходимости оказания помощи сообщать по телефонам экстренных служб спасения – 101.

По данным Мурманского УГМС 1 июня ночью в Мурманской области и в Мурманске ожидается сильный ветер северного, северо-восточного направления, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Сохранится такая погода до конца суток.

Сохранится такая погода до конца суток.

МЧС предупреждает, что выход в море и внутренние водоемы при таких погодных условиях крайне опасен для жизни.

Единый телефон спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – "101", «112»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Мурманской области: 39-99-99.