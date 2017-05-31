Телепрограмма на 1 июня (четверг)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Четверг, 01 июня 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
07:00 Мультимир (6+)
Обезьянки из космоса.
Раскраска.
Профессор Почемушкин.
Незнайка в Солнечном городе.
07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
11:00 Карамель. 9, 10 серии. Сериал (16+)
Россия. 2011 г.
Комедия.
В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.
Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.
12:42 Познавательная программа (12+)
Золотое правило механики.
Астероиды и метеориты.
Большой адронный коллайдер.
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
14:00 Загадки космоса. Следуя за Солнцем. Документальный цикл (16+)
Герои фильма разрабатывали солнечные научно-исследовательские станции, которые до сих пор работают в космическом пространстве. Они точно знают, какую информацию поставляют на Землю эти космические аппараты.
14:51 Познавательная программа (12+)
Большой адронный коллайдер.
14:57 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)
Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.
15:55 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
15:59 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Тайны разведки. Документальный цикл (16+)
Работа спецслужб окутана завесой тайны. Информации крайне мало, она редко становится достоянием гласности. Зато слухов, легенд и домыслов предостаточно. В этом цикле мы расскажем о знаменитых шпионах и разведчиках, самых громких операциях, связанных с Россией и СССР. Многие события и факты до последнего времени находились под грифом «секретно», и их публикация - настоящая сенсация. Все фильмы основаны на подлинных документах из архивов ФСБ и Службы внешней разведки.
17:22 Познавательная программа (12+)
Золотое правило механики.
17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
Хозяева тайги (Фильм ТК «Томское время», г. Томск). Цикл телевизионных программ, посвященных природе Томской области, а также людям, жизнь и работа которых связана с тайгой. Это охотники-промысловики, рыбаки, геологи, геофизики, сотрудники лесоохраны, пожарные.
18:02 Телегазета (12+)
18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)
"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
18:57 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
19:00 Мультимир (6+)
Обезьянки из космоса.
Раскраска.
Профессор Почемушкин.
Незнайка в Солнечном городе.
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 Отдыхай в Крыму. Документальный цикл (12+)
20:14 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Майская экопрогулка.
Заповедник. Окольцованные.
20:29 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)
Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.
Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.
Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.
21:00 Карамель. 11, 12 серии. Сериал (16+)
Россия. 2011 г.
Комедия.
В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.
Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.
22:40 Познавательная программа (12+)
Золотое правило механики.
Астероиды и метеориты.
Большой адронный коллайдер.
22:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заполярные страусы. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
22:59 Новости ТВ-21 (16+)
23:30 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)
Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.
Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.
Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.
23:55 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
00:00 Каин. Исключение из правил-2. 8 серия. Сериал (16+)
Франция. 2012-2014 г.
Детектив.
В ролях: Бруно Дебранд, Жюли Деларм, Фридерик Пеллегей, Энн Суарес.
Детективный сериал о необычном капитане уголовного розыска Фреде Каине, который прикован к инвалидной коляске после аварии. Невзирая на это, он не оставляет службу в полиции. С черным юмором воспринимая ситуацию своего пребывания в инвалидной коляске, Каин продолжает расследовать самые запутанные преступления.
00:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Океанариум – ластоногий цирк.
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)
"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Тряпка. Эта легкая, атмосферная новелла посвящена всем мужчинам, переживающим нелегкие времена со своими вторыми половинками.
Каждый первый. В зале ресторана Анна Андреевна обнаруживает пропажу кошелька и вызывает стражей правопорядка...
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Ледовый ад. Война на севере. Советско-финская война 1939 года длилась всего 105 дней. Финны назвали её ледовым адом. Об этих днях почти ничего нет в архивах. Авторы попытались собрать факты о событиях на Мурманском и Кандалакшском направлениях.
Дедушкин сарай. В основе фильма – две истории: миф «Ленин в Разливе» и жизнь семьи спасителя Ленина - Емельянова.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:17 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Как красу выбирали. Региональный конкурс красоты «Краса Заполярья» - это честное, объективное состязание, которое помогает выявить красоту, талант и многогранность души красавиц Кольского полуострова.
Потерянный дом. Прогулка художника Михаила и финской девушки Йоханны по летнему Петербургу превращается в легкое приключение.