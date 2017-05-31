16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Телепрограмма на 1 июня (четверг)

18:2131 мая 2017Просмотров: 30

Программа передач Телеканала ТВ21+

Четверг, 01 июня 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Карамель. 9, 10 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г. 

Комедия. 

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин. 

12:42 Познавательная программа (12+)

Золотое правило механики. 

Астероиды и метеориты. 

Большой адронный коллайдер. 

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

14:00 Загадки космоса. Следуя за Солнцем. Документальный цикл (16+) 

Герои фильма разрабатывали солнечные научно-исследовательские станции, которые до сих пор работают в космическом пространстве. Они точно знают, какую информацию поставляют на Землю эти космические аппараты. 

14:51 Познавательная программа (12+) 

Большой адронный коллайдер.

14:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:00 Новости ТВ-21 (16+) 

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур. 

15:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:59 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Тайны разведки. Документальный цикл (16+) 

Работа спецслужб окутана завесой тайны. Информации крайне мало, она редко становится достоянием гласности. Зато слухов, легенд и домыслов предостаточно. В этом цикле мы расскажем о знаменитых шпионах и разведчиках, самых громких операциях, связанных с Россией и СССР. Многие события и факты до последнего времени находились под грифом «секретно», и их публикация - настоящая сенсация. Все фильмы основаны на подлинных документах из архивов ФСБ и Службы внешней разведки.        

17:22 Познавательная программа (12+)

Золотое правило механики.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Хозяева тайги (Фильм ТК «Томское время», г. Томск). Цикл телевизионных программ, посвященных природе Томской области, а также людям, жизнь и работа которых связана с тайгой. Это охотники-промысловики, рыбаки, геологи, геофизики, сотрудники лесоохраны, пожарные.

18:02 Телегазета (12+) 

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики. 

18:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Мультимир (6+) 

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 Отдыхай в Крыму. Документальный цикл (12+)

20:14 Из коллекции  ТВ-21 (6+)

Заповедник. Майская экопрогулка.

Заповедник. Окольцованные.

20:29 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.
Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.
Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.

21:00 Карамель. 11, 12 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г. 

Комедия. 

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля. 

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин. 

22:40 Познавательная программа (12+)

Золотое правило механики. 

Астероиды и метеориты. 

Большой адронный коллайдер. 

22:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заполярные страусы. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света». 

22:59 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.
Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.
Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.

23:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

00:00 Каин. Исключение из правил-2. 8 серия. Сериал (16+) 

Франция. 2012-2014 г. 

Детектив.

В ролях: Бруно Дебранд, Жюли Деларм, Фридерик Пеллегей, Энн Суарес.

Детективный сериал о необычном капитане уголовного розыска Фреде Каине, который прикован к инвалидной коляске после аварии. Невзирая на это, он не оставляет службу в полиции. С черным юмором воспринимая ситуацию своего пребывания в инвалидной коляске, Каин продолжает расследовать самые запутанные преступления.

00:53 Из коллекции ТВ-21 (6+) 

Заповедник. Океанариум – ластоногий цирк.

 01:00 Новости ТВ-21 (16+) 

01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики. 

01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Тряпка. Эта легкая, атмосферная новелла посвящена всем мужчинам, переживающим нелегкие времена со своими вторыми половинками. 

Каждый первый. В зале ресторана Анна Андреевна обнаруживает пропажу кошелька и вызывает стражей правопорядка...  

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+) 

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Ледовый ад. Война на севере. Советско-финская война 1939 года длилась всего 105 дней. Финны назвали её ледовым адом. Об этих днях почти ничего нет в архивах. Авторы попытались собрать факты о событиях на Мурманском и Кандалакшском направлениях. 

Дедушкин сарай. В основе фильма – две истории: миф «Ленин в Разливе» и жизнь семьи спасителя Ленина - Емельянова. 

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+) 

05:17 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+) 

Как красу выбирали. Региональный конкурс красоты «Краса Заполярья» - это честное, объективное состязание, которое помогает выявить красоту, талант и многогранность души красавиц Кольского полуострова. 

Потерянный дом. Прогулка художника Михаила и финской девушки Йоханны по летнему Петербургу превращается в легкое приключение.

 

Читайте также
Глава города Полярные Зори вышел на улицу собирать мусор и снялся в клипеСпециалисты Северного флота ликвидировали условный разлив нефти в Баренцевом мореРоссияне стали реже говорить об отказе от крупных расходовВ Ревде провели учения по ликвидации чумы свиней
Кольская ГМК строит новый передел для цеха электролиза никеляВо время Чемпионата мира по футболу в России будет действовать ряд ограничений на оружие и патроныМурманских авиамоделистов пригласили на международный авиасалон «Макс-2017»Питерский режиссер Петр Васильев приехал в Мурманск для постановки спектакля «Гадкий утенок»Полное видео программы «Дневные новости»В Апатитах агрессивная кошка бросалась на людей в подъезде
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс