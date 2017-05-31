Телепрограмма на 1 июня (четверг)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Четверг, 01 июня 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Карамель. 9, 10 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

12:42 Познавательная программа (12+)

Золотое правило механики.

Астероиды и метеориты.

Большой адронный коллайдер.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

14:00 Загадки космоса. Следуя за Солнцем. Документальный цикл (16+)

Герои фильма разрабатывали солнечные научно-исследовательские станции, которые до сих пор работают в космическом пространстве. Они точно знают, какую информацию поставляют на Землю эти космические аппараты.

14:51 Познавательная программа (12+)

Большой адронный коллайдер.

14:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

15:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:59 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Тайны разведки. Документальный цикл (16+)

Работа спецслужб окутана завесой тайны. Информации крайне мало, она редко становится достоянием гласности. Зато слухов, легенд и домыслов предостаточно. В этом цикле мы расскажем о знаменитых шпионах и разведчиках, самых громких операциях, связанных с Россией и СССР. Многие события и факты до последнего времени находились под грифом «секретно», и их публикация - настоящая сенсация. Все фильмы основаны на подлинных документах из архивов ФСБ и Службы внешней разведки.

17:22 Познавательная программа (12+)

Золотое правило механики.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Хозяева тайги (Фильм ТК «Томское время», г. Томск). Цикл телевизионных программ, посвященных природе Томской области, а также людям, жизнь и работа которых связана с тайгой. Это охотники-промысловики, рыбаки, геологи, геофизики, сотрудники лесоохраны, пожарные.

18:02 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 Отдыхай в Крыму. Документальный цикл (12+)

20:14 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Майская экопрогулка.

Заповедник. Окольцованные.

20:29 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.

Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.

Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.

21:00 Карамель. 11, 12 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

22:40 Познавательная программа (12+)

Золотое правило механики.

Астероиды и метеориты.

Большой адронный коллайдер.

22:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заполярные страусы. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

22:59 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.

Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.

Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.

23:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

00:00 Каин. Исключение из правил-2. 8 серия. Сериал (16+)

Франция. 2012-2014 г.

Детектив.

В ролях: Бруно Дебранд, Жюли Деларм, Фридерик Пеллегей, Энн Суарес.

Детективный сериал о необычном капитане уголовного розыска Фреде Каине, который прикован к инвалидной коляске после аварии. Невзирая на это, он не оставляет службу в полиции. С черным юмором воспринимая ситуацию своего пребывания в инвалидной коляске, Каин продолжает расследовать самые запутанные преступления.

00:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Океанариум – ластоногий цирк.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Тряпка. Эта легкая, атмосферная новелла посвящена всем мужчинам, переживающим нелегкие времена со своими вторыми половинками.

Каждый первый. В зале ресторана Анна Андреевна обнаруживает пропажу кошелька и вызывает стражей правопорядка...

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Ледовый ад. Война на севере. Советско-финская война 1939 года длилась всего 105 дней. Финны назвали её ледовым адом. Об этих днях почти ничего нет в архивах. Авторы попытались собрать факты о событиях на Мурманском и Кандалакшском направлениях.

Дедушкин сарай. В основе фильма – две истории: миф «Ленин в Разливе» и жизнь семьи спасителя Ленина - Емельянова.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:17 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Как красу выбирали. Региональный конкурс красоты «Краса Заполярья» - это честное, объективное состязание, которое помогает выявить красоту, талант и многогранность души красавиц Кольского полуострова.

Потерянный дом. Прогулка художника Михаила и финской девушки Йоханны по летнему Петербургу превращается в легкое приключение.