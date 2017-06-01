200 тысяч квадратных метров мурманских дорог закатают асфальтом

В Мурманске начали ремонтировать дороги. Ведется укладка асфальтобетона на Домостроительной улице. Вчера днем работники управления дорожного хозяйства выложили нижний слой, а сегодня ночью начали укладку верхнего. Работу обещают закончить через два дня.

На Домостроительной - пробка. Что поделать, нельзя починить дорогу, не ограничивая движение. Здесь часто проезжают тяжелые грузовики и фуры, так что здесь дорожное полотно разрушается быстрее обычного. Поэтому улица просила ремонта уже давно. Дорога была разбита, кое-где дыры закладывали кирпичами.



Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Кирпичи используют - это такой переходный момент, когда асфальтовый завод еще не работает, и для обеспечения безопасности дорожного движения - это вынужденная мера, приходится использовать кирпич. При применении же асфальтовых смесей кирпич удаляется и выкладывается нормальным асфальтом».



Если говорить в целом, ремонтом одной только Домостроительной дело не ограничится. За лето работники управления дорожного хозяйства восстановят 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна.



Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Это и проспект Ленина, и Шмидта, и Героев Североморцев. Все улицы будут задействованы, где повреждено достаточно много дорожного покрытия. На таких удалённых улицах, как Домостроительная, мы уже приступили к работе, а ближе к центру мы планируем зайти в июле месяце, когда большая часть транспорта уедет из города и будет более свободно для производства работ».



На процессе ремонта сказывается непогода. Из-за затянувшейся зимы, график работ немного сместился. Пока отставание незначительное - два дня.