Как мурманские ученики зарабатывают на разбирании школьных парт?

Наступило лето, (по крайней мере на календаре) а вместе с ним и школьные каникулы. Многие мурманские школьники решили провести время перед поездкой на море, или к бабушке в деревню с пользой для своего кошелька и получить первую запись в трудовой книжке.

В многих городских организациях сейчас создаются временные рабочие места для юных сотрудников. Например, в пятой мурманской школе новые работники. Восьмиклассники Валера и Данил под чутким руководством трудовика разбирают школьные парты. Скоро их заменят на новые.



Владимир Андрианов, учитель технологии: «- Справляются парни, не страшно на них класс оставить?

- Нет, я думаю, они справятся. Это мои ученики. С пятого класса они у меня учились. Я думаю, чему-то да научились!»



А в коридоре девчонки из параллельного класса орудуют щетками. Их задача - помочь сделать школу чище. Но это не единственная мотивация на труд.



Валерия Сироткина: «Вообще, я хотела подзаработать денег, чтобы поехать в отпуск и их там потратить, или поднакопить, может.

- А куда в отпуск собираешься?

- Я собираюсь в Крым, отдыхать с родителями.

- Ты в этой школе учишься?

- Да.

- И что, тебе хочется сделать её чище, лучше, красивее?

- Ну конечно, это же моя школа, и как-то к ней привыкаешь, и хочешь, чтобы она была чистой».



В пятой школе трудятся 6 подростков, все они - восьмиклассники. В силу своего возраста, работают они по часу в день, 5 дней в неделю. Трудовой договор они заключили на один месяц.



Ирина Ускова, директор школы №5: «Вообще, я хотела бы сказать, что сегодня праздник - день защиты детей. И, наверное, можно рассматривать работу в трудовых бригадах детей, школьных, особенно, как еще один способ их защиты. Потому что мы их приучаем к труду. Мы приучаем их не просто к труду по самообслуживанию, как это бывает в течение учебного года, а это труд, за который они получают деньги».



Ира Мотовилова хочет завести щеночка. Да не простого, а вельш-корги - это любимая порода британской королевы. Стоит такой пёс дорого. Основные расходы возьмут на себя родители. Но с условием, что Ира сама заработает часть суммы.



Ирина Мотовилова, Анна Афанасьева: «- А сколько вам платят-то? Какая зарплата?

- Нам заплатят, по-моему, 4 тысячи. В районе 4 тысяч.

- Сейчас для восьмиклассника это большие деньги? - Да, нормальные!»



Заработать летом школьники могут не только устроившись на работу в школу. Несколько городских предприятий готовы помочь трудолюбивым ребятам от 14 до 18 найти летнюю подработку. Подробности можно узнать в центре занятости населения