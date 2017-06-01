Мурманчанин перевел около 8 тысяч рублей мошенникам за полис ОСАГО

На одном из сайтов мурманчанин заказал полис ОСАГО одной из крупнейших страховых компаний.

Для получения документа от него потребовали перевести 8 тысяч 474 рубля через платежную систему в Интернете.

После внесения страхового взноса житель Мурманска должен был получить электронный полис ОСАГО, собщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Однако когда никакого полиса мурманчанин так и не получил. Попытки связаться с администратором сайта оказались безуспешными, после чего он написал заявление в полицию.