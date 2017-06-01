Рассада и саженцы на мурманской ярмарке «Зеленая неделя»

Сегодня в мурманском Ледовом дворце начала работу ярмарка «Зеленая неделя». Вниманию покупателей растениеводы апатитского питомника представили десятки видов декоративных растений. Вместе с ними традиционно на ярмарке открыты лавки с мясными деликатесами, одеждой ручной работы и яркой бижутерией.

Июнь это удачное время для того, чтобы украсить яркими цветами свой дачный участок, дом или просто порадовать себя цветком на рабочем столе. На ярмарке «Зеленая неделя» представлен широкий выбор декоративных растений. Цветы, деревья и кустарники.

Елена Чубина, руководитель апатитского питомника «Усадьба 51»: «Конечно, северянам сейчас больше нравятся цветущие растения, которые сразу радуют. У нас есть и цветы и ягодные культуры. У нас есть крыжовник, смородина, клубника, малина. Всё идёт по сортам и приспособлено к нашему климату, урожайно, даёт прекрасный урожай. Не болеет».

Здесь есть так же сирень, жимолость, яблоня, саженцы сосны, неприхотливы к погоде цветы: бархатцы, календула и еще многое-многое другое. Рядом большой выбор восточных сладостей, орехов и ароматных специй. Здесь же сухофрукты. Богатые витаминами и полезными микроэлементами, в повседневном меню они придутся как нельзя кстати.

Для любителей мясных деликатесов - на ярмарке большой выбор домашних колбас из телятины и свинины, копченные и варёные. Сало на любой вкус.

На ярмарке широкий выбор одежды ручной работы от мастериц из Оренбургского края: палантины, пончо, пелерины, накидки, жилетки и кофты. Каждая работа уникальна.

Ирина Назаренко, продавец: «Платки вяжутся из козьего пуха. Работы все ручные, работы крючком, вяжутся по особой технологии. Вяжутся и красится пух по особой технологии».

К платку или кофте вы сможете подобрать яркую брошь с натуральными камнями или бижутерию из латуни и серебра. Ярмарка открыта с 10:00 до 19:00 и будет работать до 4 июня включительно.

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