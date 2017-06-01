С днём рождения, Cеверный флот!

На Северном флоте сегодня начался новый, летний период обучения. Сегодня же самому мощному в России атомному, ракетоносному, Северному флоту исполнилось 284 года. На всех кораблях и судах обеспечения были торжественно подняты военно-морские флаги и флаги расцвечивания, на территории эскадры надводных кораблей прошел праздничный митинг.

В парадном строю экипажи дивизии ракетных кораблей, бригады десантных кораблей и противолодочники. Поздравить моряков с праздником и началом нового учебного года командующий Северным флотом прибыл лично.

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Поздравляю вас с 284 годовщиной, желаю здоровья, счастья, тепла в вашем доме, успехов и профессионального мастерства. В деле служения нашему Отечеству, в деле защиты нашей Родины. Ура товарищи! Ура! Ура! Урааа!!»

По случаю праздника - парадный марш, а после все займут боевые посты на своих кораблях, и пойдёт отсчет нового периода обучения. Североморцам предстоит большая работа - выполнение государственных задач по развитию и освоению Арктики, участие в стратегических командно-штабных учениях, в масштабных учениях Запад-2017.

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Силы флота будут действовать как в Баренцевом, так и в Северной Атлантике, в Норвежском море. К учению привлекаются все силы флота это и надводные корабли и подводная составляющая, авиация флота, будут задействованы арктические бригады, морская пехота - то есть достаточно напряженное и интересное мероприятие боевой подготовки».

Лучшими по итогам зимнего периода обучения признаны экипажи кораблей и судов, выполнявшие задачи в составе корабельной группировки у берегов Сирии, и конечно морские летчики.