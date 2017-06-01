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В Америке вывели из ангара самый большой в мире самолет

13:5201 июня 2017Просмотров: 83

В пустыне Мохаве в штате Калифорнии впервые покинул ангар самый большой в мире транспортный самолет, способный запускать ракеты-носители. Об этом сообщает компания Stratolaunch, занимающаяся разработкой воздушного судна.

Размах крыльев самолета составляет 117 метров, вес – 230 тонн. Лайнер, достигающий в высоту 15 метров, снабжен шасси с 28 колесами. Технические характеристики самолета позволяют ему переносить полезный груз массой до 250 тонн.

Самолет Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу для запуска ракет-носителей Pegasus XL.

Они будут доставлять грузы на низкую околоземную орбиту. На первом этапе лайнер будет нести одну ракету, но в перспективе их число может увеличиться до трех.

По словам главного управляющего компании Джина Флойда, в ближайшее время в Мохаве пройдут наземные испытания воздушного судна, а первый демонстрационный запуск запланирован на 2019 год, сообщает РИА Новости.

Stratolaunch была создана в 2011 году Полом Алленом, одним из основателей корпорации «Майкрософт».

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