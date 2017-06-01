В Мурманске начали работать трудовые бригады для молодежи

Ребята в возрасте от 14 до 18 лет имеют возможность получить денежное вознаграждение, а также трудовой стаж, работая в различных организациях города. В этом году заявления уже подали более 500 юных мурманчан.

Много молодых людей для трудоустройства выбрали родные образовательные учреждения. В школе №5 (ул. Александрова, 32 корп.2) в настоящий момент работают шестеро восьмиклассников.

Ребята разбирают старую мебель, моют столы, стулья, при хорошей погоде приводят в порядок территорию школы.

– Дети имеют возможность подработать не только летом, но и в другие каникулярные периоды, – рассказала директор школы №5 Ирина Ускова. – Труд приучает к дисциплине и ответственности, как правило учебные показатели наших «работяг» существенно улучшаются. Ну и, конечно, за добросовестную работу ребят ждет дополнительное материальное поощрение.