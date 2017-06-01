В Варангер-Фьорде прошли учения «Баренц-2017»

В Баренцевом море успешно завершились учения «Баренц-2017». В них были задействованы военнослужащие Северного флота, пограничники, морские спасатели и специалисты других ведомств. Искали в море людей с условно затонувшего судна и боролись с разливом нефти. Репортаж Натальи Алексеенко и Константина Кабанца.

Мы находимся на борту спасательного буксира «Николай Чикер». С минуты на минуты в заливе Варангер-Фьорд начнутся международные учения «Баренц-2017». В учениях принимают участие Россия и Норвегия. В этом году руководите наша сторона.



Учения ежегодные, уже 18 по счету. И каждый раз - новые легенды и сложные задачи. На капитанском мостике кипит работа.



Первый эпизод - поиск и спасение людей. По замыслу, в Баренцевом море гражданское судно потерпело крушение и затонуло. 24 человека оказались в воде. Вместо пострадавших - манекены. И один бесстрашный статист. Начальник поисково-спасательной парашютно-десантной службы авиабазы Северного флота Андрей Гладков скоро окажется в открытом море.



Андрей Гладков, начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы авиабазы Северного флота: «Не страшно. Мы периодически так тренируемся, выполняем. Если без индивидуальных спасательных средств, без костюма, то в наших водах время жизни измеряется от 5 до 15 минут, не более. Если в гидрокостюмах, то до суток, в зависимости от физических особенностей терпящего бедствие, от метеоусловий».



В гидрокостюме в воде можно провести и целые сутки. Плюс-минус несколько часов. В зависимости от погоды и подготовки человека. И вот наш герой уже далеко в море, бултыхается в холодных волнах и ждет помощи.



Здесь же по акватории на большом расстоянии друг от друга разбросаны манекены. Пострадавших ищут экипажи всех кораблей и судов. На поиски выдвигается авиация. Поисково-спасательный вертолет Ка-27 и самолет Ил-38.



Самолет делает круг за кругом, расширяя зону поиска, чтобы ничего не упустить. В квадрат, где обнаружили человека, летчики сбрасывают авиационный спасательный контейнер, который превращается в плот. В нем куда больше шансов не замерзнуть и не захлебнуться.



Вертолетчики готовы передать очередного потерпевшего, поднятого из воды. Двигатель не глушат, зависают прямо над палубой. Выгружают пострадавшего. И дальше - продолжать спасательную операцию.



Андрей Чумак, командир вертолётного отряда Северного флота: «Психологически самое сложное - искать и не найти. А все остальное нарабатывается и приходит с опытом. А опыт приходит с годами, с наработками».



Нашего отважного товарища, который около часа провел в воде, доставляют лодкой на буксир. И тут же передают врачам.



Уже в медицинском блоке проверяют пульс, давление. Скорее всего, реального пострадавшего после кораблекрушения пришлось бы спасать от переохлаждения и лечить переломы. Наш пациент признается - даже не замерз, наоборот жарко. И глаза щиплет от соленой воды.



Владимир Савинов, капитан медицинской службы, врач анестезиолог-реаниматолог: «В реальности герой чувствует себя хорошо, чуть повышено давление, но после того, как он плавал, это нормально. Чувствует себя хорошо, устал, но, я думаю, что все будет в порядке с ним».



С условно затонувшего судна произошла утечка нефти. С такого сообщения начинается второй этап учений «Баренц». Обычно ликвидацией нефтяных пятен занимались норвежцы. Сейчас пришла наша очередь испытать новое оборудование. Специальные надувные боны, которые находятся на борту буксира «Чикер», накачивают воздухом и опускают в воду.



Плавучее боновое заграждение длиной 250 метров. Рекордное время, за которое спасатели разворачивали его полностью - 27 минут. Рейдовый водолазный катер цепляет заграждение с другой стороны. В результате получается ловушка для нефтепродуктов. Как только пятно оказалось закрытым со всех сторон - нефть можно откачивать. Такие совместные тренировки - считают специалисты морской спасательной службы - всем на пользу.



Алексей Морозов, заместитель директора северного филиала морской спасательной службы Росморречфлота: «Сейчас грузооборот нефти все растет и растет, заходов в Мурманск танкеров все больше. Не исключены аварии. Хорошо, чтобы было побольше людей, которые могли бы этим делом заниматься – ликвидацией».



После завершения учений представители норвежской береговой охраны поднялись на борт буксира «Николай Чикер», зашли в медблок. Очень удивились, что работает целая медицинская группа, сразу три врача. Мол, на норвежских кораблях по одной медсестре - и все нормально.



Наши военные объяснили: если человека нужно будет срочно оперировать посреди Атлантического океана, то никакая санавиация долететь не успеет. За дело возьмутся хирурги. Кроме работы корабельных врачей наши с норвежцами обсудили учения в целом.



Владимир Горбань, начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота: «Все эпизоды учений отработаны полностью. Впервые в этом году новые моменты. Впервые на корабле Северного флота находилось полностью все руководство учений. Все находились на борту СБ «Чикер», отсюда велось управление силами, которые были в учении. Ну и второе - впервые Северный флот принял участие во втором этапе учений - это ликвидация разлива нефти. Это было неожиданностью для норвежской стороны. Они очень остались довольны».



Ровно через год участники «Баренц» снова встретятся в нейтральных водах на границе России и Норвегии в Варангейр-Фьорде на очередных международных морских учениях. Уже есть смелое предложение: разыграть крушение круизного лайнера с пожаром на судне и сотнями условно пострадавших. Можно начинать готовиться.