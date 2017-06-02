Осторожно! В Кировске по кладбищу бродит огромный медведь

Тревожное сообщение пришло из Кировска. Там, на городском кладбище люди видели медведя. Косолапый хищник гулял среди могил, вероятно в поисках пропитания.

В это время года медведи только-только просыпаются после зимней спячки. Голодные, они ищут любую еду. В лесу еще много снега, потому хищники идут на свалки или на кладбища, в надежде найти на могилках пищу.

Уже в это воскресенье православные христиане отмечают Троицу. Перед праздником, на родительскую субботу, принято поминать усопших.

И потому, учитывая информацию о бродящем медведе, жителям Кировска и Апатитов надо осторожными.

В этом году это уже не первый случай, когда хищники попадаются людям. На прошлой неделе медведя видели вблизи Оленегорска - он выпрашивал еду, становился на задние лапы. Тоже видно был голоден.

На следующий день охотники его застрелили.