Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Добро пожаловать, а инвалидам вход запрещён. Почему в мурманское кафе не пустили мам с детьми на колясках.



Электронная очередь, мягкие стулья, яркие стены и вежливые работники. Заполярные медучреждения меняют облик.



Ковдор как центр химической промышленности региона. Губернатор Марина Ковтун подписала соглашение с компанией «Еврохим».



Во дворе грязь и разруха. Есть ли шанс исправить ситуацию? Кто позаботится обо всём этом?



Нетрезвый и без прав. В Мурманске несговорчивого водителя отправили под арест.



Увидел машину с сиреной и мигалкой - пропусти. Операция «Маячок» прошла в Мурманске.



Голодный медведь на кладбище! Жителям Кировска и Апатитов советуют быть осторожными.



Саамская зима, моряки и ледокол. В краеведческом музее города Полярный открылась выставка художника Дмитрия Новицкого.



Как отучить детей от фаст-фуда и приучить к здоровой еде? Шеф-повар алена Делона жарит в Мурманске тосты и делится секретами.

