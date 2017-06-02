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Полное видео программы «Новости»

20:0002 июня 2017Просмотров: 92

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 2 июня 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Добро пожаловать, а инвалидам вход запрещён. Почему в мурманское кафе не пустили мам с детьми на колясках.

Электронная очередь, мягкие стулья, яркие стены и вежливые работники. Заполярные медучреждения меняют облик.

Ковдор как центр химической промышленности региона. Губернатор Марина Ковтун подписала соглашение с компанией «Еврохим».

Во дворе грязь и разруха. Есть ли шанс исправить ситуацию? Кто позаботится обо всём этом?

Нетрезвый и без прав. В Мурманске несговорчивого водителя отправили под арест.

Увидел машину с сиреной и мигалкой - пропусти. Операция «Маячок» прошла в Мурманске.

Голодный медведь на кладбище! Жителям Кировска и Апатитов советуют быть осторожными.

Саамская зима, моряки и ледокол. В краеведческом музее города Полярный открылась выставка художника Дмитрия Новицкого.

Как отучить детей от фаст-фуда и приучить к здоровой еде? Шеф-повар алена Делона жарит в Мурманске тосты и делится секретами.

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