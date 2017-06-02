Телепрограмма на 3 июня (суббота)

Программа передач канала ТВ21+
Суббота, 03 июня 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Новости ТВ-21 (16+)
07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:30 Мультимир (6+)
Обезьянки из космоса.
Раскраска.
Профессор Почемушкин.
Великолепный Гоша.
09:52 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
09:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Север в каждом из нас.
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 Где находится нофелет? Художественный фильм (12+)
СССР. 1987 г.
Комедия.
В ролях: Владимир Меньшов, Александр Панкратов-Черный, Людмила Шагалова, Николай Парфёнов, Марина Дюжева, Елена Сафонова, Инна Ульянова, Екатерина Жемчужная, Ирина Розанова, Валентина Теличкина.
Скромный холостяк Павел Голиков работает в НИИ в чисто женском коллективе. В свои 40 с лишним лет он все еще живет с родителями, которые, мечтая о внуках, всячески пытаются женить Пашу. Но вдруг в Москву за мебелью приезжает весёлый и бесшабашный Гена — его двоюродный брат. По просьбе родителей Павла Гена решает задержаться в Москве, чтобы помочь с женитьбой. В ход идут и модная одежда, и загадочная формула «Где находится нофелет?» Но в своих тихих мечтах о семейной жизни и детях Павел видит незнакомую пассажирку, с которой ежедневно ездит в одном автобусе…
11:57 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Север в каждом из нас.
12:01 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)
Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.
Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.
Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.
12:30 Смертельные опыты. Документальный цикл (16+)
Жизнь настоящего ученого во все времена – самоотверженный подвиг. Служить науке – значит, быть готовым обречь себя на лишения и жертвы, стать изгоем, и, возможно, подвергнуть реальной опасности свое здоровье и даже жизнь. При этом ученые - жертвы стереотипов. Каково это - делать открытия? Чего стоит истина? Чьи имена незаслуженно забыты? Судьбоносные, рискованные и самые трагические страницы истории науки и тех, кто ее продвигает, в документальном цикле «Смертельные опыты».
13:00 National Geographic. Документальный цикл (16+)
Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.
13:47 Познавательная программа (12+)
Быт космонавта.
Почему нужна семья?
14:01 Крымская война. Документальный цикл (16+)
История военного мужества и победы русской дипломатии в битве за Крым.
Первая высадка западного десанта в Крыму состоялась почти 160 лет назад. В России эту войну назовут Крымской, в Турции – Войной за святые места, а в Европе – Восточной. Для западной коалиции вторжение на Крымский полуостров было лишь одним из этапов большой охоты. Речь шла не просто о захвате Крыма, о чем грезила Османская империя.
Как писал король Франции своему послу в России, «удалить Россию как можно дальше от европейских дел всегда было нашей целью…». До сентября 1854 года европейский мир не видел десантной операции такого масштаба - 62 тысячи отборных солдат и офицеров англо-французской коалиции высадились под Евпаторией... К такому развитию событий Российская империя не была готова. В Петербурге до последнего не верили, что это вообще возможно… Очередным Крестовым походом шла на восток старушка Европа. И русским, в очередной раз, пришлось защищаться от врага, превосходящего по силе и технике. И впервые доказывать, что Крым – наш…
14:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Север в каждом из нас.
15:00 Мастера. Документальный цикл (12+)
Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.
15:33 Мультимир (6+)
Обезьянки из космоса.
Раскраска.
Профессор Почемушкин.
Великолепный Гоша.
15:55 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
16:02 Телегазета (12+)
16:30 Смертельные опыты. Документальный цикл (16+)
Жизнь настоящего ученого во все времена – самоотверженный подвиг. Служить науке – значит, быть готовым обречь себя на лишения и жертвы, стать изгоем, и, возможно, подвергнуть реальной опасности свое здоровье и даже жизнь. При этом ученые - жертвы стереотипов. Каково это - делать открытия? Чего стоит истина? Чьи имена незаслуженно забыты? Судьбоносные, рискованные и самые трагические страницы истории науки и тех, кто ее продвигает, в документальном цикле «Смертельные опыты».
16:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
16:59 Отдамся в хорошие руки. Художественный фильм (16+)
Россия. 2009 г.
Комедия.
В ролях: Екатерина Кудринская, Алексей Сидоров, Михаил Процько, Денис Никифоров, Марат Башаров, Петр Томашевский, Митя Лабуш, Виталий Хаев, Евгений Сахаров, Алексей Соболев
Юная синеглазая красотка Маша живет с двумя братьями в странном доме на берегу Черного моря. Их мать отправилась на поиски лучшей жизни, а семейству Солнцевых приходится выживать самостоятельно. В поисках средств к существованию Маша и ее братья попадают в водоворот разнообразных приключений. В череде событий мелькает богатый француз и погоня за ним с целью замужества, и семейка безбашенных соседей во главе с суровым папашей, и парочка влюбленных в Машу милиционеров, а также байкеры, вооруженное ограбление, угон машины и незаконное пересечение границы. Все это — далеко не полный список приключений семьи Солнцевых на фоне крымских пейзажей. А в конце, как в сказке, героиня находит свою любовь.
18:49 Познавательная программа (12+)
Что мы знаем о банковских пластиковых картах?
Строение Вселенной.
19:00 Клиника. Художественный фильм (16+)
Россия. 2006 г.
Остросюжетная драма.
В ролях: Евгений Сидихин, Вера Сотникова, Евгений Леонов-Гладышев, Артур Ваха, Георгий Корольчук, Андрей Астраханцев, Светлана Обидина, Александр Рапопорт, Аркадий Коваль, Марианна Семенова.
Это клиника. Со всей размеренной и страшной жизненной рутиной. Усталые врачи и страдающие пациенты, вечная нищета и нехватка самого необходимого. Но случаются события, способные нарушить привычный уклад приморской больницы. В один из дней исчезают дорогое медицинское оборудование и наркотические препараты, предназначенные для тяжелобольных пациентов. Что происходит в этой провинциальной больнице и как вернуть ее работу в привычное русло, не знает никто. Это под силу только решительным и знающим свое дело людям…
20:48 Познавательная программа (12+)
Высочайшие горные вершины.
Климатические пояса.
21:00 Артист. Художественный фильм (16+)
Франция, Бельгия. 2011 г.
Драма.
В ролях: Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джон Гудман, Джеймс Кромуэлл, Пенелопа Энн Миллер, Мисси Пайл, Угги, Битси Таллок, Джоэль Мюррей, Малкольм МакДауэлл.
Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе. Только любовь поможет героям обрести счастье.
22:45 Охотники за разумом. Художественный фильм (16+)
США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия. 2004 г.
Триллер.
В ролях: Кэтрин Моррис, Джонни Ли Миллер, ЭлЭл Кул Джей, Кристиан Слэйтер, Клифтон Коллинз-мл., Вэл Килмер, Эйон Бэйли, Уилл Кемп, Патрисия Веласкес, Кассандра Белл.
На удаленном острове семь будущих агентов ФБР проходят решающий тест, чтобы попасть в элитный отдел «охотников за разумом» — людей, по мельчайшим уликам и любым сведениям составляющих психологические профили опаснейших преступников.
Но испытание становится слишком реальным, когда в их группе оказывается настоящий серийный убийца. Успеют ли оставшиеся в живых выявить маньяка в своих рядах, пока он не расправился с каждым поодиночке?
00:34 Телегазета (12+)
01:00 Где находится нофелет? Художественный фильм (12+)
СССР. 1987 г.
Комедия
В ролях: Владимир Меньшов, Александр Панкратов-Черный, Людмила Шагалова, Николай Парфёнов, Марина Дюжева, Елена Сафонова, Инна Ульянова, Екатерина Жемчужная, Ирина Розанова, Валентина Теличкина.
Скромный холостяк Павел Голиков работает в НИИ в чисто женском коллективе. В свои 40 с лишним лет он все еще живет с родителями, которые, мечтая о внуках, всячески пытаются женить Пашу. Но вдруг в Москву за мебелью приезжает весёлый и бесшабашный Гена — его двоюродный брат. По просьбе родителей Павла Гена решает задержаться в Москве, чтобы помочь с женитьбой. В ход идут и модная одежда, и загадочная формула «Где находится нофелет?» Но в своих тихих мечтах о семейной жизни и детях Павел видит незнакомую пассажирку, с которой ежедневно ездит в одном автобусе…
02:17 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
Золотые врата Сибири (Фильм ТК «С1», г. Сургут). Рассказ о неизвестных страницах освоения Сибири, о развитии Тобольской губернии и Тюменского края, а также о гениальном картографе и архитекторе Ремезове Семене Ульяновиче. В фильме по-сибирски эпично, жёстко и реалистично показана жизнь дикого и свободного таёжного края, охваченного колонизацией.
02:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Север в каждом из нас.
03:01 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Незаконченная война. «Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат». Знаменитая фраза говорит о том, что Великая Отечественная война на Кольском полуострове еще не закончилась. Фильм ставит эту проблему перед властями и молодым поколением.
За «цвет» надо отвечать. Фильм-притча о роли творчества в жизни человека. Питерский фотохудожник и литератор Яша Крайний, пройдя долгий и тяжелый жизненный путь, нашел себя в творчестве, он пытается стереть границы между жизнью и искусством, реальностью и сюрреализмом, фотографией и живописью.
Месторождение. Для одних эта земля – место рождения, для других – месторождение…
Моя программа джаз. О джазе Нового Орлеана известно много, а вот о джазе Нового Уренгоя, звучащего за Полярным кругом, догадываются не все.