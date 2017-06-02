Телепрограмма на 3 июня (суббота)

Программа передач канала ТВ21+

Суббота, 03 июня 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Великолепный Гоша.

09:52 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

09:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Север в каждом из нас.

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Где находится нофелет? Художественный фильм (12+)

СССР. 1987 г.

Комедия.

В ролях: Владимир Меньшов, Александр Панкратов-Черный, Людмила Шагалова, Николай Парфёнов, Марина Дюжева, Елена Сафонова, Инна Ульянова, Екатерина Жемчужная, Ирина Розанова, Валентина Теличкина.

Скромный холостяк Павел Голиков работает в НИИ в чисто женском коллективе. В свои 40 с лишним лет он все еще живет с родителями, которые, мечтая о внуках, всячески пытаются женить Пашу. Но вдруг в Москву за мебелью приезжает весёлый и бесшабашный Гена — его двоюродный брат. По просьбе родителей Павла Гена решает задержаться в Москве, чтобы помочь с женитьбой. В ход идут и модная одежда, и загадочная формула «Где находится нофелет?» Но в своих тихих мечтах о семейной жизни и детях Павел видит незнакомую пассажирку, с которой ежедневно ездит в одном автобусе…

11:57 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Север в каждом из нас.

12:01 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.

Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.

Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.

12:30 Смертельные опыты. Документальный цикл (16+)

Жизнь настоящего ученого во все времена – самоотверженный подвиг. Служить науке – значит, быть готовым обречь себя на лишения и жертвы, стать изгоем, и, возможно, подвергнуть реальной опасности свое здоровье и даже жизнь. При этом ученые - жертвы стереотипов. Каково это - делать открытия? Чего стоит истина? Чьи имена незаслуженно забыты? Судьбоносные, рискованные и самые трагические страницы истории науки и тех, кто ее продвигает, в документальном цикле «Смертельные опыты».

13:00 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

13:47 Познавательная программа (12+)

Быт космонавта.

Почему нужна семья?

14:01 Крымская война. Документальный цикл (16+)

История военного мужества и победы русской дипломатии в битве за Крым.

Первая высадка западного десанта в Крыму состоялась почти 160 лет назад. В России эту войну назовут Крымской, в Турции – Войной за святые места, а в Европе – Восточной. Для западной коалиции вторжение на Крымский полуостров было лишь одним из этапов большой охоты. Речь шла не просто о захвате Крыма, о чем грезила Османская империя.

Как писал король Франции своему послу в России, «удалить Россию как можно дальше от европейских дел всегда было нашей целью…». До сентября 1854 года европейский мир не видел десантной операции такого масштаба - 62 тысячи отборных солдат и офицеров англо-французской коалиции высадились под Евпаторией... К такому развитию событий Российская империя не была готова. В Петербурге до последнего не верили, что это вообще возможно… Очередным Крестовым походом шла на восток старушка Европа. И русским, в очередной раз, пришлось защищаться от врага, превосходящего по силе и технике. И впервые доказывать, что Крым – наш…

14:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Север в каждом из нас.

15:00 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

15:33 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Великолепный Гоша.

15:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:02 Телегазета (12+)

16:30 Смертельные опыты. Документальный цикл (16+)

Жизнь настоящего ученого во все времена – самоотверженный подвиг. Служить науке – значит, быть готовым обречь себя на лишения и жертвы, стать изгоем, и, возможно, подвергнуть реальной опасности свое здоровье и даже жизнь. При этом ученые - жертвы стереотипов. Каково это - делать открытия? Чего стоит истина? Чьи имена незаслуженно забыты? Судьбоносные, рискованные и самые трагические страницы истории науки и тех, кто ее продвигает, в документальном цикле «Смертельные опыты».

16:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:59 Отдамся в хорошие руки. Художественный фильм (16+)

Россия. 2009 г.

Комедия.

В ролях: Екатерина Кудринская, Алексей Сидоров, Михаил Процько, Денис Никифоров, Марат Башаров, Петр Томашевский, Митя Лабуш, Виталий Хаев, Евгений Сахаров, Алексей Соболев

Юная синеглазая красотка Маша живет с двумя братьями в странном доме на берегу Черного моря. Их мать отправилась на поиски лучшей жизни, а семейству Солнцевых приходится выживать самостоятельно. В поисках средств к существованию Маша и ее братья попадают в водоворот разнообразных приключений. В череде событий мелькает богатый француз и погоня за ним с целью замужества, и семейка безбашенных соседей во главе с суровым папашей, и парочка влюбленных в Машу милиционеров, а также байкеры, вооруженное ограбление, угон машины и незаконное пересечение границы. Все это — далеко не полный список приключений семьи Солнцевых на фоне крымских пейзажей. А в конце, как в сказке, героиня находит свою любовь.

18:49 Познавательная программа (12+)

Что мы знаем о банковских пластиковых картах?

Строение Вселенной.

19:00 Клиника. Художественный фильм (16+)

Россия. 2006 г.

Остросюжетная драма.

В ролях: Евгений Сидихин, Вера Сотникова, Евгений Леонов-Гладышев, Артур Ваха, Георгий Корольчук, Андрей Астраханцев, Светлана Обидина, Александр Рапопорт, Аркадий Коваль, Марианна Семенова.

Это клиника. Со всей размеренной и страшной жизненной рутиной. Усталые врачи и страдающие пациенты, вечная нищета и нехватка самого необходимого. Но случаются события, способные нарушить привычный уклад приморской больницы. В один из дней исчезают дорогое медицинское оборудование и наркотические препараты, предназначенные для тяжелобольных пациентов. Что происходит в этой провинциальной больнице и как вернуть ее работу в привычное русло, не знает никто. Это под силу только решительным и знающим свое дело людям…

20:48 Познавательная программа (12+)

Высочайшие горные вершины.

Климатические пояса.

21:00 Артист. Художественный фильм (16+)

Франция, Бельгия. 2011 г.

Драма.

В ролях: Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джон Гудман, Джеймс Кромуэлл, Пенелопа Энн Миллер, Мисси Пайл, Угги, Битси Таллок, Джоэль Мюррей, Малкольм МакДауэлл.

Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе. Только любовь поможет героям обрести счастье.

22:45 Охотники за разумом. Художественный фильм (16+)

США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия. 2004 г.

Триллер.

В ролях: Кэтрин Моррис, Джонни Ли Миллер, ЭлЭл Кул Джей, Кристиан Слэйтер, Клифтон Коллинз-мл., Вэл Килмер, Эйон Бэйли, Уилл Кемп, Патрисия Веласкес, Кассандра Белл.

На удаленном острове семь будущих агентов ФБР проходят решающий тест, чтобы попасть в элитный отдел «охотников за разумом» — людей, по мельчайшим уликам и любым сведениям составляющих психологические профили опаснейших преступников.

Но испытание становится слишком реальным, когда в их группе оказывается настоящий серийный убийца. Успеют ли оставшиеся в живых выявить маньяка в своих рядах, пока он не расправился с каждым поодиночке?

00:34 Телегазета (12+)

01:00 Где находится нофелет? Художественный фильм (12+)

СССР. 1987 г.

Комедия

В ролях: Владимир Меньшов, Александр Панкратов-Черный, Людмила Шагалова, Николай Парфёнов, Марина Дюжева, Елена Сафонова, Инна Ульянова, Екатерина Жемчужная, Ирина Розанова, Валентина Теличкина.

Скромный холостяк Павел Голиков работает в НИИ в чисто женском коллективе. В свои 40 с лишним лет он все еще живет с родителями, которые, мечтая о внуках, всячески пытаются женить Пашу. Но вдруг в Москву за мебелью приезжает весёлый и бесшабашный Гена — его двоюродный брат. По просьбе родителей Павла Гена решает задержаться в Москве, чтобы помочь с женитьбой. В ход идут и модная одежда, и загадочная формула «Где находится нофелет?» Но в своих тихих мечтах о семейной жизни и детях Павел видит незнакомую пассажирку, с которой ежедневно ездит в одном автобусе…

02:17 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Золотые врата Сибири (Фильм ТК «С1», г. Сургут). Рассказ о неизвестных страницах освоения Сибири, о развитии Тобольской губернии и Тюменского края, а также о гениальном картографе и архитекторе Ремезове Семене Ульяновиче. В фильме по-сибирски эпично, жёстко и реалистично показана жизнь дикого и свободного таёжного края, охваченного колонизацией.

02:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Север в каждом из нас.

03:01 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Незаконченная война. «Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат». Знаменитая фраза говорит о том, что Великая Отечественная война на Кольском полуострове еще не закончилась. Фильм ставит эту проблему перед властями и молодым поколением.

За «цвет» надо отвечать. Фильм-притча о роли творчества в жизни человека. Питерский фотохудожник и литератор Яша Крайний, пройдя долгий и тяжелый жизненный путь, нашел себя в творчестве, он пытается стереть границы между жизнью и искусством, реальностью и сюрреализмом, фотографией и живописью.

Месторождение. Для одних эта земля – место рождения, для других – месторождение…

Моя программа джаз. О джазе Нового Орлеана известно много, а вот о джазе Нового Уренгоя, звучащего за Полярным кругом, догадываются не все.