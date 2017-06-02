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В Кировске объявлена лавинная опасность!

16:0202 июня 2017Просмотров: 36

Сегодня с 10 часов в Кировске  объявлена лавинная опасность в лавиноопасных зонах «B», «C», «D», «E» на территории горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»:

- зона «B» (лавинный очаг № 2, кроме зоны «А»). В опасную зону попадают выкаты маршрутов №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, нижние станции буксировочных подъемников «К7», «К8», опоры №№ 1-3 подъемника «К8»;

- зона «C» (лавинный очаг № 1 к северо-западу от вершины горы Айкуайвенчорр). В опасную зону попадают маршруты № 22, № 23, выкаты маршрутов №№ 24, 25, 26, нижняя станция подъемника «K7»;

 - зона «D» (лавинный очаг № 1 к юго-западу от вершины горы Айкуайвенчорр). В опасную зону попадают маршруты №№ 22-25, выкат маршрутов № 21 и № 26, нижняя станция подъемника «К8»;

 - зона «E» (южная часть контрфорса, разделяющего лавинные очаги № 1 и № 2).

С целью обеспечения личной безопасности туристов (лыжников, сноубордистов) настоятельно рекомендуется не допускать нахождения в опасных зонах!

Внетрассовое катание на необорудованных склонах смертельно опасно.

Телефон оперативного дежурного поисково-спасательного подразделения (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.


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