В Мурманской области экзамены по выбору у девятиклассников прошли в штатном режиме

Согласно расписанию проведения основного государственного экзамена в основной период 1 июня прошли экзамены по выбору у девятиклассников. Выпускники сдавали литературу, историю, биологию, физику.



Экзамен по литературе сдавали 175 человек, по истории – 244, по биологии – 1417, по физике – 1295. Все экзамены прошли в штатном режиме.



Для контроля за ходом экзамена в пунктах его проведения присутствовали общественные наблюдатели и сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области. За наличие мобильных телефонов и справочных материалов удалены трое участников экзамена.



Результаты экзаменов будут объявлены участникам не позднее 13 июня.