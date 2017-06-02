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В Мурманской области экзамены по выбору у девятиклассников прошли в штатном режиме

12:4502 июня 2017Просмотров: 53

Согласно расписанию проведения основного государственного экзамена в основной период 1 июня прошли экзамены по выбору у девятиклассников. Выпускники сдавали литературу, историю, биологию, физику. 

Экзамен по литературе сдавали 175 человек, по истории – 244, по биологии – 1417, по физике – 1295. Все экзамены прошли в штатном режиме.

Для контроля за ходом экзамена в пунктах его проведения присутствовали общественные наблюдатели и сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области. За наличие мобильных телефонов и справочных материалов удалены трое участников экзамена.

Результаты экзаменов будут объявлены участникам не позднее 13 июня.

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