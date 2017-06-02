В Мурманской области на ремонт поликлиник потратят 540 миллионов рублей

Электронная очередь, мягкие стулья и вежливые работники. В области продолжают ремонтировать медучреждения, чтобы пациентам было удобно. Очередная «доброжелательная регистратура» скоро появится в мурманской детской консультативно-диагностической поликлинике.

Ярко-желтые стены и цветное панно с летними рисунками - специально для маленьких пациентов. Так скоро будет выглядеть регистратура детской поликлиники на Папанина, 1. Как говорят в администрации медучреждения, стремятся не только к красоте, главное - комфорт.



Ольга Рыбина, заведующая специализированным отделением детской консультативно-диагностической поликлиники: «Открытые окна, отдельно стойка администратора, который будет встречать пациентов, помогать ориентироваться в пространстве в поликлинике, организовывать, маршрутизировать потоки, помогать в записи пациентов. Спуститься вниз комната для выдачи смеси, она будет находиться здесь. Родителям не придется ходить по поликлинике в поисках места. Также сюда спустится регистратура платных услуг».

Ремонт в поликлинике начали 22 мая, завершить планируют к 22 июля - ровно через два месяца. Пока подрядчики идут с опережением сроков.



Алексей Конев, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам детской консультативно-диагностической поликлиники: «Планируется 3 места регистратора, регистратурная зона, которая будет уставлена стеллажами с картами, в том конце крыла будет гардеробная для посетителей, для персонала, все это будет обставлено эргономичной мебелью. Дизайн - вы видите - мы специально выбрали для нас, для Севера, яркие и солнечные».



«Доброжелательная регистратура» - именно так называется этот проект. В прошлом году подобные отделы появились в 7 поликлиниках Мурманской области. На это ушло около 20 миллионов рублей. Сейчас запланировано уже 30 миллионов. Всего же в этом году на укрепление материально-технической базы различных медучреждений Заполярья выделено около 540 миллионов рублей.



Андрей Кичигин, начальник управления развития информационных и материально-технических ресурсов здравоохранения министерства здравоохранения мурманской области: «Это включает в себя не только ремонты и оборудование. Это также создание условий для маломобильных групп населения и санитарный автотранспорт. Эти все мероприятия мы будем реализовывать. Сейчас началась отпускная пора. Массово отыграны аукционы на проведение ремонтов в медучреждениях, на оснащение их медицинским оборудованием, на санитарный автотранспорт».



По словам работников Минздрава, от пациентов по поводу обновленных регистратур они слышат только положительные отзывы.